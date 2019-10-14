Vivo Y3 Standard Edition Özellikleri, Fiyatı ve Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Mayıs ayında Vivo, Vivo Y3 akıllı telefonunu Çin’de piyasaya sürdü. Çin’de bu yılın başlarında tanıtılan Vivo Y7 akıllı telefonunun yeniden markalı sürümü olarak gelmişti. Vivo Y3 şimdi iç piyasada 184 dolarlık başlangıç ​​fiyatı ile satılıyor.

Geçen hafta ortaya çıkan sızan bilgiler, Çinli firmanın Vivo Y3’ün daha da uygun bir versiyonunun üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Telefonun Çin Telekom listesi, Çin’de Vivo Y3 Standard Edition olarak adlandırılacağını açıkladı.

Kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi beklenen Vivo Y3 Standard Edition’ın China Telecom listesine karşın, resmi sitesinde henüz yer almıyor. Liste, akıllı telefonun Çin pazarına 127 dolarlık fiyatla gelebileceği iddia ediliyor. Telefon, Ink Blue ve Jade Red gibi renk seçenekleriyle gelebilir.

Vivo Y3 Standard Edition, 6.35 inçlik su damlası çentikli ekranla gelen giriş seviyesi bir akıllı telefon. 720×1544 piksel HD+ çözünürlük sağlıyor. Bu da 19.3:9 en boy oranı sunuyor.

Snapdragon 439 yonga seti telefona güç veriyor. Bu yılın başlarında tanıtılan orijinal Vivo Y3 telefonu, MediaTek tarafından Helio P35 yonga seti içeriyordu. Yonga seti de 3GB RAM ile eşleşmişti. 64GB yerel depolama alanıyla birlikte geliyor ve kullanıcılara daha fazla depolama için microSD kart yuvası sunuyor.