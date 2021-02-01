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Vivo Y31s, Küresel Lansmana Hazırlanıyor!

Vivo, Çin'de tanıttığı Vivo Y31s akıllı telefonunu küresel pazara hazırlıyor! İşte telefonla ilgili bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Vivo geçen ay Çin’de, Vivo Y31s 5G akıllı telefonunu duyurmuştu. Telefon, Snapdragon 480 ile çalışan ilk 5G telefonu olarak piyasaya çıktı. Dün, telefonun bir listesi Google Play Console’da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun yakında küresel pazarlara ulaşabileceğini gösteriyor.

Vivo Y31s 5G’nin Google Play Console listesi, 1080 x 2408 piksel Tam HD + çözünürlük ve 480 ppi piksel yoğunluğu üreten bir su damlası çentikli ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Snapdragon 480 işemciyle çalışan telefon, 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile donatılmış.

Vivo Y31s 5G Özellikleri

Vivo Y31s 5G, 6 GB LPDD4Rx RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip tek bir modelle geliyor. 90 Hz yenileme hızı sunan 6,58 inç IPS LCD ekrana sahip. Vivo Y31s 5G, selfie çekmek için 8 megapiksel ön kamerayı de beraberinde getiriyor.

Arkaya monte edilmiş kamera modülünde 13 megapiksellik bir ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir LED flaş bulunuyor. Telefon, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil barındırıyor. Vivo Y31s 5G, 164.15 × 75.35 × 8.40mm boyutlarına sahip ve 185.5 gram ağırlığında. Telefonun küresel lansmanının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz blinmiyor.

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KaynakTwitter

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