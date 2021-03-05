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Vivo Y31s Standart Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y31s Standart Edition satışa sunuldu. İşte telefona dair bilmeniz gereken tüm detaylar...ď

Ayşen Sıla

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Vivo Y31s iç

Vivo Y31s, geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk Snapdragon 480 işlemcili telefonu olarak piyasada yerini aldı. Yaklaşık 230 dolar fiyat etiketi sunan telefonun yeni bir versiyonu bugün satışa sunuldu. İşlemcisi ve ekran boyutu harici Vivo Y31s ile birebir aynı.

Vivo Y31s Standart Edition

Vivo su damlası çentikli 6,51 inç IPS LCD ekrana sahip. 20: 9 en boy oranı sunan ekran 720 x 1600 piksellik bir HD + çözünürlükle geliyor. Telefon, yüzde 89’luk bir ekran oranı sunuyor.

Vivo Y31s Standard Edition’ın ön tarafında 8 mgeapiksel kamera bulunuyor. Arka panele yerleştirilen kare şeklindeki kamera dizisinde 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve üçgen şeklinde düzenlenmiş bir LED flaş yer alıyor.

Vivo Y31s Standard Edition, MediaTek Dimensity 700h yonga seti ile destekleniyor. Şu anda telefon, 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanıyla geliyor. Telefonda bir microSD kart girişi bulunmuyor.

Vivo Y31s iç

Telefon, OriginOS 1.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Vivo Y31s Standart Edtion, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve yüz kilidi açma desteği ile donatılmış.

Akıllı telefonun 5.000 mAh bataryası, USB-C üzerinden 18W şarjı destekliyor. Telefon, kullanıcılara çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve 3,5 mm ses girişi gibi diğer özellikler sunuyor. Telefonda Titanium Gray, Lake Light Blue ve Haoyuebai (Beyaz) olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise 262 dolar.

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KaynakGadgets

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