Vivo Y3s ve Vivo Y30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu ayın başlarında Vivo, Dimensity 720 yonga seti ile çalışan Vivo Y73s 5G akıllı telefonunu 299 dolar fiyat etiketi ile görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise, Vivo Y30 ve Vivo Y3s adlı iki yeni telefonu sessiz sedasız tanıtıldı. Gelin bu telefonlara yakından bir göz atalım.

Vivo Y30

Piyasaya çıkan Vivo Y30, daha önce Hindistan’da piyasaya sürülmüş Y30 ile aynı değil. Aslında, yeni model, Vivo Y20‘nin (Hindistan sürümü) daha iyi RAM ve depolama ile yeniden markalanmış bir versiyonu da diyebiliriz.

Vivo Y30 4G, damla çentikli ve 20: 9 en boy oranına sahip 6.51 inç ISP LCD HD Plus ekran ile geliyor. Telefon, Snapdragon 460 işlemci, 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB UFS 2.1 depolama alanı ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Telefonda, FunTouch OS 10.5 tabanlı Android 10 işletim sistemi bulunuyor.

Vivo Y30’da 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefon, yanda parmak izi tarayıcısı, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB ve 3,5 mm ses girişi gibi özelliklerle birlikte geliyor. Telefonun fiyatı 224 dolar ve Aqua Blue, Dawn White ve Obsidian Black renk seçeneklerine sahip.

Vivo Y3s

Vivo Y3s, Hindistan’da bulunan Vivo Y17‘nin daha detaylı bir versiyonu diyebiliriz. 19.5: 9 en boy oranına sahip 6,35 inç IPS LCD HD + su damlası çentikli ekranı da beraberinde getiriyor. Helio P35 işlemci ile çalışan telefon LPPDR4x 4 GB RAM, dahili eMMC 5.1 depolama 128 GB sahip ve 10W şarj 5,000mAh batarya bulunduruyor. FunTouch OS 9 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor.

Vivo Y3s, 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera sistemine sahip. Diğer özellikleri arasında arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB ve 3,5 milimete kulaklık girişi yer alıyor. Telefon 180 dolara satılıyor ve renk çeşitleri arasında Sea Breeze, Lacivert ile Kırmızı tasarımlar yer alıyor.