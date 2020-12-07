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Vivo Y52s Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yepyeni bir Vivo telefonu satışa sunuldu. İşte Vivo Y52s'e dair bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Vivo Y52s

Geçen hafta China Telecom listesinde yer alan Vivo Y52s, bugün resmiyet kazandı. Dimensity 720 işlemcili telefon, tasarımıyla göz kamaştırıyor. Y52s’in önemli özelliklerinden bazıları, yüksek en boy oranına sahip geniş bir ekran, 48 megapiksel çift kamera kurulumu ve büyük bir batarya bulundurmasından geliyor. Gelin bu telefona yakından bakalım.

Vivo Y52s’in Özellikleri

Vivo Y52s, bir su damlası çentiği olan 6.58 inç IPS LCD ekran ile donatılmış. 1080 x 2408 piksel Full HD + çözünürlüğü, 20.07: 9 en boy oranını destekliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızı, 180Hz’lik bir dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı ​​ve HDR10 sunuyor.

Dimensity 720 işlemci ile desteklenen Vivo Y52s’e 6 GB veya 8 GB LPDDR4x RAM eşlik ediyor. Her iki model de 128GB UFS 2.1 yerel depolamaya sahip. Üstelik özel bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor. Telefonda 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Vivo Y52s

Vivo Y52s’nin arka kamera modülü, 48 megapiksellik bir ana kameraya ve 2 megapiksel derinlik destek sensörüne sahip. Selfieler, 8 megapiksel ön kamera kullanılarak çekilebiliyor. Hem ön hem de arka kameralar gece çekimi modunu destekliyor. Arka kameralarda EIS, Full HD ağır çekim video çekimi ve 30 fps’de 4K video kaydı özelliği de bulunuyor.

FunTouchOS 10.5 ve Android 10 işletim sistemi ile desteklenen telefonda yanda bir parmak izi sensörü ve yüz kilidi açma gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. Vivo Y52s, Coral Sea, Monet ve Titanium Gray adlı üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun fiyatı ise 244 ila 275 dolar arasında RAM modeline göre değişiyor.

Vivo Y52s

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