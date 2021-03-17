Vivo Y72 5G, 22 Mart’ta Piyasaya Sürülecek!

Vivo, 22 Mart’ta Vivo Y72 5G adlı yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğruladı. Resmi lansman afişi, akıllı telefonun tasarımını ortaya çıkardı. Aynı zamanda, bazı temel özellikleri de göstermeyi başardı.

Vivo Y72 5G, şirketin küresel pazarlardaki ilk 5G özellikli Y serisi telefony olacak. Telefonun ön tarafında bir su damlası çentiği var. Google Play Console listesi, 1080 x 2408 piksellik Full HD + çözünürlüğü ve 440 ppi piksel yoğunluğunu desteklediğini ortaya çıkardı.

Vivo Y72 5G’nin arka tarafında, 64 megapiksel ana kamera tarafından desteklenen üçlü kamera ünitesini barındıran dikey bir kamera modülü bulunuyor. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile donatılmış. Y72 5G, siyah ve mavi-pembe gradyan gibi renklerde satışa sunulacak.

Play Console listesi, telefonun Dimensity 700 işlemci olan MediaTek MT6833V marka işlemciden güç aldığını ortaya çıkardı. İşlemci, 8 GB RAM ile birleştirilmiş. Android 11 işletim sostemiyle desteklenen cihazın 5.000 mAh pile sahip olacağı söyleniyor.