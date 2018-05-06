Tanıttığı akıllı telefonlarla beraber son dönemin en çok konuşulan markalarından birisi Vivo oldu. En son tanıtımı yapılan Vivo 21 modelinde bulunan özelliklerin ve ekrana gömülü olan parmak izi sensörlerinin markanın dünya çapında tanınmasını sağladığını gördük. İlk defa Çin dışında satışı yapılan Vivo modeli olarak da ayrı bir öneme sahip olan 21 serisinden sonra şimdi ise markanın iki yeni akıllı telefon modelinin daha satışa çıkacağı otaya çıktı. Öyle ki Vivo Y75s ve Y83 adlarıyla gelmesi beklenen iki yeni modelin TENAA üzerinde özelliklerinin ortaya çıktığını gördük. Üstelik telefonların görsellerinin de ortaya çıktığını söylemek gerekiyor.

Vivo Y75s ve Y83 Modellerinde Nasıl Özellikler Bulunacak?

İki yeni akıllı telefon modelinin üzerinde çalışan markanın, giriş ve orta segment modeller sunması bekleniyor. Vivo Y75s ve Y83 ikilisi içerisinde Vivo Y75s modelinin özelliklerine baktığımız zaman, 5.99 inç ekran kullanılacağından söz ediliyor. 720 X 1440 çözünürlük desteğine sahip olacağı belirtilen ekranların, 2.5D eğimli bir panele sahip olacağı da ortaya çıkan bir başka bilgi.

Teknik kısmında işlemci modelinde ise Snapdragon 450 işlemcilerinin kullanılacağı ve 4 GB RAM bellek miktarına yer verileceğinden söz ediliyor. TENAA üzerinde ortaya çıkan özelliklerde de bu detayların öne çıktığını görüyoruz. Kamera kısmında da yine TENAA üzerinde ortaya çıkmış bilgiler var. Buna göre 16 MP değerinde selfie kamerası ve 13 MP değerinde de tek arka kameranın bulunması bekleniyor.

Vivo Y75s ve Y83 ikilisi içerisinde Y83 modelinin ise biraz daha farklı bir yapısı olacak. Bu modelde 6.22 inçlik bir panel kullanılacak ve çözünürlük değeri de 720 X 1520 değerinde olacak. Ekranların 19:9 ekran oranına sahip olması da yine TENAA üzerinden ortaya çıkan bilgiler arasında. Bu modelin içerisinde yer alacak işlemci modeli ise net olarak ortaya çıkmış değil.

Buna karşın telefonun 2.0 GHz saat hızına sahip olacağı ve 4 GB RAM bellek miktarı kullanacağı da yine detaylar arasında. Kamera kısmında ise 13 MP değerinde arka ana kamera ve 8 MP değerinde selfie özel kameranın bulunması da bekleniyor. Şimdilik Vivo Y75s ve Y83 modelinin TENAA üzerinde ortaya çıktığını ve bu detayların henüz doğrulanmadığını da ekleyelim.