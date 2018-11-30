Kısa bir süre önce Vivo, Vivo Y81 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise ortaya çıkan haberlerine göre, Çinli şirket yakında Vivo Y81i olarak adlandırılan telefonun bir başka modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yayınlanan son raporlara göre, Vivo Y81i modeli 7 Aralık’ta piyasaya sürülecek ve tahmini olarak 144 dolara yakın bir fiyat etiketi taşıyacak. Analizcilere göre yeni model hem çevrim içi mağazalarda hemde ülke dışındaki birçok akıllı telefon pazarın yoğun ilgi görecek.

Akıllı telefonun ekran çözünürlüğü 1520×720 piksel ve 19:9’luk en boy oranıyla 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip olduğu söyleniyor. Donanım olarak da telefon, 2GB RAM ile birlikte MediaTek’in MT6761 işlemcisi tarafından desteklenecek. 6761 yonga seti, MT6762 model numarasını taşıyan Helio A22’nin alt versiyonu gibi görünüyor.

Ayrıca 16GB dahili depolama alanı bulunacak. Kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini daha da genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına sahip olacaktır. Kameralar söz konusu olduğunda, telefonun arkasında 13MP kamera sensörü ve yapay zeka destekli Yüz Güzellik özelliği ile 5MP selfie kamerası yer alıyor.