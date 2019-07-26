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Vivo Y90 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Vivo Y90 akıllı telefonları için merak edilen tüm detaylar ve yeni akıllı telefonlar için son bilgiler.

By İbrahim Kızılırmak

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Vivo Y90

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arayan kullanıcılar için alternatiflerin sayısı sürekli olarak artmaya başladı. Yeni akıllı telefon modelleri için sürekli tanıtım yapılmaya devam ediyor. Bu alanda karşımıza çıkan son seri ise Vivo Y90 akıllı telefonları oldu.

İddialı özellikleri olmasa da fiyatıyla satış rakamlarının yüksek olması beklenen akıllı telefon modellerinin tanıtımının yapılmasıyla, Vivo Y90 modeli için merak edilen tüm detaylarda ortaya çıkmış oldu. Hemen yeni seri akıllı telefonların özelliklerinden ve bu modelin fiyatlarından söz edelim.

Vivo Y90 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında yeni nesil akıllı telefon modellerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu serinin su damlası çentik alanına sahip olduğunu görmek mümkün oldu. Su damlası çentik alanına sahip olması, akıllı telefonun çerçevesiz bir tasarım sunmasını da sağlamış durumda.

Yeni akıllı telefonun arka kapak kısmında farklı bir tasarım sunulmuş değil. Yine tek bir kameranın başrolde olduğu bir tasarım söz konusu. Arka kısımda köşeye konumlandırılmış olan tek bir kamera kullanan akıllı telefonun, kameranın hemen altında bir de flaş ışığına yer verdiğini belirtelim.

Vivo Y90

Vivo Y90 Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefonların ekran özelliklerinde de standartların yakalandığı yorumunu yapabiliriz. Telefonun içerisinde MediaTek Helio A22 işlemcileri yer alıyor. Giriş seviyesi olarak değerlendirebileceğimiz işlemcilerle beraber sunulan RAM miktarı ise 2 GB olarak açıklandı.

6.22 inçlik bir ekranı bulunan serinin HD+ çözünürlük değeri de yine dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 5 MP değerinde ön kamerası ve 8 MP değerinde de arka kamerası bulunan akıllı telefonların yüz tanıma gibi artıları da var.

4030 mAh değerinde bataryası ve Android 8.1 işletim sistemiyle beraber Vivo Y90 modelinin fiyatı ise 120 dolar olarak açıklandı. Vivo Y90 fiyat kısmında tercih edilebilecek olan akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor.

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