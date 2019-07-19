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Vivo Y90 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Vivo giriş seviyesi olan Y serisine Vivo Y90 adında yeni bir üye ekliyor...

By Muhammed Arslan

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Vivo Y90 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Çinli akıllı telefon üretici Vivo son zamanlarda küresel çapta birkaç akıllı telefonu piyasaya sürdü. Daha çok orta ve giriş sınıfı telefonlara yönelen Vivo, Samsung gibi üyelerini genişletmek istiyor.  Buna ek olarak yakında Vivo Y90‘ın piyasaya sürülmesiyle birlikte giriş seviyesi Y serisini güncellemeye başkamış olacak.

Bugün ise ortaya birkaç gün öncesine ait raporlar ve yeni bir kaç detay çıktı. Ama en önemlileri muhtemelen giriş seviyesi cihazını ilk defa bakmamızı sağlayan teknik çizimler oldu. Oldukça resmi görünen bu teknik çizimler, muhtemelen telefonun orjinal halini bir hayli fazla yansıtıyordur.

mysmartprice tarafından paylaşılan teknik çizimler, telefonun genel olarak ince çerçevelerle donatıldığını gösteriyor. Ayrıca asıl dikkat çekici nokta, telefonun ekranın ortasındaki su damlası çentiği oluyor. Bunun fazla şaşırtıcı olmadığını düşünüyorsunuzdur. Ancak giriş seviyesi bir telefonda su damlası çentiği yüksek ekran oranı sağlıyor.

Vivo Y90 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Çene daha büyük olmasına rağmen hiçbir şey barındırmıyor. Buna ek olrak 6.2 inç HD+ ekrana sahip olduğu söyleniyor. Akıllı telefonun arka kısmının neyden yapıldığı henüz net değil. Muhtemelen biraz parlak görünmesini sağlayan polikarbonat gövde yer alabilir.

Arka panelin sol üst köşesinde bir LED flaş ile birlikte tek bir kameraya sahip olduğu göze çarpıyor. Altın ve Siyah renk seçeneklerine sahip. Beklenildiği gibi, arka tarafta görünür bir parmak izi tarayıcısı yok. Bundan dolayı Face Unlock ile donatıldığı düşünülüyor.

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