Vivo Y91i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo kısa bir süre önce Vivo Y91 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirket, Hindistan’da “Y” serisinin en yeni orta sınıf akıllı telefonu olan ve birçok ülkede Y91C olarak gelecek Vivo Y91i modelini tanıttı.

Bir önceki model ile aynı 6.2 inç HD+ 19:9 en boy oranına sahip Halo FullView ekran ile donatılmıştır. Donanım açısından da Helio P22 tarafından desteklenmektedir. 12nm işlem ile üretilen Helio P22 Sekiz çekirdekli yonga seti, 2GB RAM ile eşleştirilmiştir.

İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo tabanlı FuntouchOS 4.5 önceden yüklenmiş olarak gelecek. Ön panelde 8 megapiksel selfie kamerası ve arkasında 13 megapiksellik arka kamera ile birlikte geliyor. Fakat parmak izi sensörü yok.

Vivo Y91i Özellikleri

Ekran: 6.22 inç (1520 × 720 piksel) HD+ 19:9 IPS 2.5D cam kaplama

6.22 inç (1520 × 720 piksel) HD+ 19:9 IPS 2.5D cam kaplama İşlemci: Sekiz Çekirdekli 12nm işlemli MediaTek Helio P22

Sekiz Çekirdekli 12nm işlemli MediaTek Helio P22 Bellek: 2GB RAM, 16GB / 32GB dahili hafıza, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

2GB RAM, 16GB / 32GB dahili hafıza, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch OS 4.0

Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch OS 4.0 Arka Kamera: LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.2 diyafram

LED flaşlı 13MP arka kamera, f/2.2 diyafram Selfie Kamerası: 8MP ön kamera, f/1.8 diyafram

8MP ön kamera, f/1.8 diyafram Boyutlar : 155.11 × 75.09 × 8.28mm; Ağırlık: 163.5g

: 155.11 × 75.09 × 8.28mm; Ağırlık: 163.5g Bağlantı: Çift sim, 4G VoLTE, WiFi 802.11 s/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

Çift sim, 4G VoLTE, WiFi 802.11 s/g/n, Bluetooth 5.0, GPS Batarya: 4030mAh batarya

4030mAh batarya Ekstralar: Face Unlock

Vivo Y91i Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Vivo Y91i, Fusion Black, Sunset Red ve Ocean Blue renklerinde geliyor. 16GB’lık depolama sürümü için 114 dolar ve 32GB’lık depolama sürümü 121 dolar. Çevrimdışı mağazalardan ve yakında çevrimiçi mağazalardan temin edilebilir olacak.