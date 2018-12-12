Akıllı telefon modellerini çok sık yenilemeye başlayan Vivo, önemli serilerden biri olan Y serisi akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Markanın yeni seri akıllı telefonlarından birisi Vivo Y93s modeli oldu. Dün resmi olarak tanıtımı yapılan model, özellikler tasarım kısmında fark yaratan serilerden biri olmayı başardı. Teknik özellikler konusunda çok iyi bir model olmasa da tasarımıyla fark yaratan markanın, yeni akıllı telefonları için tüm detaylardan söz edelim.

Vivo Y93s Tasarımı Ne Kadar Başarılı?

Vivo Y93s akıllı telefonlarında, amiral gemisi akıllı telefonlarında bile görmediğimi bir tasarım var. Çentik alanı kullanan akıllı telefonun, su damlası çentikli alanı kullanması dikkat çekiyor.

Standart çentik alanı tasarımına göre daha başarılı bir görseli bulunan su damlası çentik alanında sadece ön kamera bulunduğunu da ekleyelim. Arka kısımda ise yine çift kamera dizilimi kullanılmış. Değişen arka kapak rengine sahip olan Vivo Y93s, oldukça geniş bir ekran alanına sahip.

Vivo Y93s Teknik Özellikleri Neler?

Vivo Y93s modelinin teknik özellikleri tasarım kadar fark yaratıcı değil. Buna karşın fiyat performans odaklı olarak değerlendirecek olursak, başarılı bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. MediaTek Helio P22 işlemcilerini kullanan Vivo Y93s, 4 GB RAM bellek miktarına sahip ve bu modelle beraber 128 GB depolama alanına yer veriliyor.

6.2 inçlik bir ekranı olduğunu gördüğümüz yeni akıllı telefonda IPS LCD ekran ve HD+ çözünürlük değeri de bulunmakta. 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamerası ve 8 MP değerinde ön kamerası da dikkat çekici özellikleri arasında olan yeni modelin, 4030 mAh değerinde geniş bir batarya kapasitesi bulunuyor.

Tüm bu özellikleri ve Android 8.1 işletim sistemiyle beraber gelecek olan akıllı telefonun fiyatı ise 1300-1400 TL arasında. Tabii ki rakamlar boş fiyatlar. Yani ülkemizde geçerli olan vergi ve benzeri masraflar bu fiyatlara dahil değil. Tabii ki bu modelin direk olarak ülkemizde satılıp satılmayacağı da bilinmiyor.