Vivo Y95 Özellikleri ve Fiyatı

Son zamanlarda yapılan yeni açıklamalarda Vivo Y95 akıllı telefonunun Kasım ayının başından itibaren Hindistan’da satın alınabileceği bildirildi. 91 Mobiles tarafından paylaşılan ve perakende kaynaklardan alınan detaylar, Vivo Y95‘in su damlası çentiği içeren ekrana sahip olacağına ve 205$ altında fiyatlandırılacağını açıkladı.

Henüz başka bir ülkede tanıtım etkinliğine dair bilgi olmadığı için Vivo Y95’in ilk Hindistan‘da satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon 8MP ön selfie kamerası olan küçük çentikli 6.22 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekranın tam çözünürlüğü hala kesin olarak bilinmiyor.

Vivo Y95’e güç verecek olan SoC’e dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 64GB dahili bir depolama içerecek. Telefonun arka paneli 13MP+5MP çift kamera sistemine sahip olacak. 3,260mAh bataryadan güç alacak. Bütün bunlara ek olarak FunTouch işletim sistemi tabanlı Android 8.1 Oreo tarafından desteklenecek.

Vivo V95‘in Vivo Y83‘ün devamı niteliğinde gelmesi bekleniyor. Y95 ile karşılaştırıldığında Y83 daha büyük bir çentiğe, tek 13MP arka kameraya, 3GB RAM ve daha düşük 32GB dahili depolama alanına sahiptir. Y83 akıllı telefonunun fiyatı ise 192$’dır.

Hindistan’da düzenlenecek Vivo Y95 tanıtım etkinliğine dair tarih paylaşılmadı. Ancak Kasım ayının başında piyasaya çıkması beklendiği için, sadece birkaç gün beklememiz gerekiyor. Vivo Y95 Çin’de satın alınabilen yeni çıkan Vivo Y93 ve Vivo Y97 telefonları arasında yer alacak. Y93 akıllı telefonunun Snapdragon 439 ile güçlendirildiği, ve Y97‘nin Helio P60‘ı içerdiği için Vivo 95, Helio P22 veya A22 gibi bir orta menzile sahip olabilir.