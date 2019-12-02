Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo Y9s Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y9s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y9s fiyatı ve özellikleri netlik kazandı. Tanıtımı yapılan telefonun tüm bilgileri.

İbrahim Kızılırmak

-

15
0
Vivo Y9s

Vivo V17 modeliyle akıllı telefon tasarımlarında eni bir dönemi başlatan Vivo, bu kez Vivo Y9s modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın yeni akıllı telefon modellerinin özelliklerinin ve tasarımının detaylarından söz edelim.

Vivo Y9s Tasarımı

Yeni akıllı telefon, Vivo V17 modelinin tasarımına oldukça benzer bir seri olarak geliyor. Ön kısımda su damlası çentik alanı kullanılmaya devam ediyor. Su damlası çentik alanının dışında çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu.

Vivo Y9s

Arka kısımda ise elmas kesim bir arka kamera tasarımına yer veriliyor. Küp şeklinde bir kamera alanının bulunduğu akıllı telefon, bu alanda 4 arka kameraya yer veriyor. Flaş ışığının ise kamera alanının altında yer aldığını, dışarı taşındığını görüyoruz. Vivo Y9s bu yönüyle başarılı bir tasarım sunuyor.

Vivo Y9s Teknik Özellikleri

Vivo Y9s özellikleri ise orta segment iyi bir akıllı telefon modelini işaret ediyor. Ekran kısmında 6.38 inçlik bir panele yer veriliyor. Super AMOLED ekran teknolojisinin yanında 2340 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunuluyor.

İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman ise 11 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 665 işlemcileri karşımıza çıkıyor. Başarılı işlemcilerin yanında RAM kısmında ise 8 GB RAM miktarına yer veriliyor. 11 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin 8 GB RAM ile desteklenmesi de performans konusunda iyi bir akıllı telefonun sunulmasını sağlamış.

Vivo Y9s

Telefonların depolama alanı ise 128 GB olarak açıklandı. Yine depolama alanı da iddialı bir değerin sunulduğunu göstermekte. Telefonun kamera kısmında ise 48 MP değerine ana arka kamerayı görüyoruz. 8 MP ikinci kamera ve 2 MP derinlik sensörü kullanılıyor. Bunlara ek olarak 2 MP makro lens sunulmakta. Ön kısımda ise 32 MP değerinde tek bir ön kamera var.

4500 mAh değerinde bataryası, 18W hızlı şarj desteği, Android 9 tabanlı Funtouch OS 9 işletim sistemiyle beraber Vivo Y9s fiyatı ise 283 dolar olarak açıklandı. 3 farklı renkle gelen yeni akıllı telefonların şu an Çin genelinde satışa çıktığını da belirtelim. Telefonun diğer ülkelerde satışa çıkış çıkmayacağı ise net değil.    

Önceki İçerikSamsung Android 10 Güncelleme Tarihleri – Tam Liste
Sonraki İçerikSamsung S11 Ekran Paneli Canlı Canlı Görüntülendi!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Realme X2’ye Avocado Green Renk Seçeneği

Birkaç ay önce Realme, Realme X2'yi firmanın asıl kralı olarak piyasaya sürdü. Cihazınaynı zamanda X2 Pro adlı bir kardeşi de var. Bununla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung S11 Ekran Paneli Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung’un yeni nesil Galaxy S11 serisinin gelecek yıla kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Fakat merakla beklenen modelin sızıntılarının sonuncusu Galaxy S11'in ön panelinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Y9s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo V17 modeliyle akıllı telefon tasarımlarında eni bir dönemi başlatan Vivo, bu kez Vivo Y9s modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın yeni akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Android 10 Güncelleme Tarihleri – Tam Liste

Samsung Android 10 güncellemeleri için beklenen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir haber açıklanmış ve Samsung’un akıllı telefonları arasında yer...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei Nova 6 Canlı Görüntüleri ve Tasarım Detayları

Huawei Nova 6 amiral gemisi akıllı telefon modellerinden biri olacak. Android ve Google servisleri için beklenen olumlu haberi alamamasına karşın hala çalışmalarına...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.