Vivo Y9s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo V17 modeliyle akıllı telefon tasarımlarında eni bir dönemi başlatan Vivo, bu kez Vivo Y9s modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın yeni akıllı telefon modellerinin özelliklerinin ve tasarımının detaylarından söz edelim.

Vivo Y9s Tasarımı

Yeni akıllı telefon, Vivo V17 modelinin tasarımına oldukça benzer bir seri olarak geliyor. Ön kısımda su damlası çentik alanı kullanılmaya devam ediyor. Su damlası çentik alanının dışında çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu.

Arka kısımda ise elmas kesim bir arka kamera tasarımına yer veriliyor. Küp şeklinde bir kamera alanının bulunduğu akıllı telefon, bu alanda 4 arka kameraya yer veriyor. Flaş ışığının ise kamera alanının altında yer aldığını, dışarı taşındığını görüyoruz. Vivo Y9s bu yönüyle başarılı bir tasarım sunuyor.

Vivo Y9s Teknik Özellikleri

Vivo Y9s özellikleri ise orta segment iyi bir akıllı telefon modelini işaret ediyor. Ekran kısmında 6.38 inçlik bir panele yer veriliyor. Super AMOLED ekran teknolojisinin yanında 2340 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunuluyor.

İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman ise 11 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 665 işlemcileri karşımıza çıkıyor. Başarılı işlemcilerin yanında RAM kısmında ise 8 GB RAM miktarına yer veriliyor. 11 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin 8 GB RAM ile desteklenmesi de performans konusunda iyi bir akıllı telefonun sunulmasını sağlamış.

Telefonların depolama alanı ise 128 GB olarak açıklandı. Yine depolama alanı da iddialı bir değerin sunulduğunu göstermekte. Telefonun kamera kısmında ise 48 MP değerine ana arka kamerayı görüyoruz. 8 MP ikinci kamera ve 2 MP derinlik sensörü kullanılıyor. Bunlara ek olarak 2 MP makro lens sunulmakta. Ön kısımda ise 32 MP değerinde tek bir ön kamera var.

4500 mAh değerinde bataryası, 18W hızlı şarj desteği, Android 9 tabanlı Funtouch OS 9 işletim sistemiyle beraber Vivo Y9s fiyatı ise 283 dolar olarak açıklandı. 3 farklı renkle gelen yeni akıllı telefonların şu an Çin genelinde satışa çıktığını da belirtelim. Telefonun diğer ülkelerde satışa çıkış çıkmayacağı ise net değil.