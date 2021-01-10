Vivo Yeni Android 11 Güncelleme Planını Duyurdu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, pazarda büyük bir paya sahip olmasa da çıkardığı akıllı telefonlar ile dikkat çekmeyi başarmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre firmanın Hindistan pazarındaki akıllı telefonlarına yeni Android 11 tabanlı FuntouchOS 11 güncellemesi sunacağı yönünde oldu.

Vivo duyurduğu yeni güncelleme programını şuan için sadece Hindistan bölgesi için açıkladı. Bilindiği üzere Vivo V20 modeli bu güncellemeyle satışa çıkarılmıştı ama V20 Pro 5G ise güncellemeyi bir kaç ay sonra almıştı. Şirketin bu politikayı yeni açıkladığı güncelleme programında yapabileceği söz konusu durumda.

Güncellemeyi ilk olarak Ocak ayının sonunda V19 ve X50 modelleri alacak. Daha sonra Mart ayından itibaren V17, V17 Pro, V15 Pro ve S1 modelleri güncellemeye kavuşacak. Nisan ayında ise güncelleme S1 Pro, Z1x ve Z1 Pro modellerine geliyorken V15 için bu durum Haziran ayına sarkıyor.

Yeni Android 11 tabanlı FuntouchOS 11‘in cihazlara sunduğu özellikler arasında yeni bir arayüz, hava Durumu, iManager, hesap Makinesi, saat, yapay zeka düzenleyici gibi birçok yenilik yer alıyor. Güncellemenin ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.