Vivo Yeni X70 Serisi Üzerinde Çalışıyor!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yeni X60 serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Ayrıca şirket geçtiğimiz haftalarda yeni X60t modelini de bir anda duyurdu ve piyasaya sürdü. Bugün ise Vivo‘dan yeni haberler sızdırılmaya başladı.

Sızdırılan yeni habere göre şirketin yeni X70 serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Weibo üzerinden paylaşılan bu bilgilerde, şirketin X70 Pro Plus modelinin daha büyük bir kamera sensörü ile geleceği ve aynı zamanda hızlı şarj destekli daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı yer alıyor.

Bunun dışında yeni X70 serisinde Snapdragon 888 yonga setinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın Pro Plus modelinde 50 Megapiksel 1 / 1.31 bir ana kamera yer alacağı söyleniyor. Bu sensör X60 Pro Plus‘ın 1 / 1.28 sensörüne göre daha iyi olacağa benziyor. X70 Pro Plus‘ın batarya kapasitesinin ise 4.500 mAh olacağı ve 66 W hızlı şarj desteği ile geleceği bildiriliyor.

Bu şuan ki X60 serisinde 4.200 mAh ve 55 W olarak karşımıza çıkmıştı. Şirketin birkaç ay içerisinde bu yeni modelinin daha fazla detaylanması bekleniyor. Şuan için yeni seri hakkında ortaya çıkan bilgiler bunlardan ibaret oluyor.