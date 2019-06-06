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Vivo Z Serisi ile Özel Telefonlar Piyasaya Sürecek!

Yeni Z serisi akıllı telefonlar agresif bir fiyat etiketiyle gelecek...

By Muhammed Arslan

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Vivo Z Serisi ile Özel Telefonlar Piyasaya Sürecek!

Vivo, Vivo Z10 akıllı telefonunu geçen yıl temmuz ayında piyasaya sürdü.Telefon sadece bazı ülke pazarlarında sadece çevrimdışı mağazalar aracılığıyla satıldı. Şimdi ise, şirket Z-serisine yeni bir bakış açısı getirerek yeniden tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni Z serisi akıllı telefonlar agresif bir fiyat etiketiyle gelecek.

Hatta bu yenilenmiş seri altındaki akıllı telefonların 144-430 Dolar arasında olduğu söyleniyor. Şirket, hala Z serisi akıllı telefonlar satmak için e-ticaret web siteleriyle görüşmelerde bulunuyor. 3. taraf çevrimiçi mağazaların yanı sıra, şirket bu yaklaşmakta olan akıllı telefonları kendi Vivo çevrimiçi mağazasında da satacak.

Vivo, Z serisi ile Samsung ve LG’ye katılarak çevrimiçi alışverişle daha çok satış elde etmeye çalışıyor. Samsung, kısa süre önce Hindistan’da 2 milyon satış gerçekleştiren Galaxy M serisi ile başarıya imza attı. Öte yandan günün erken saatinde LG tarafından yayınlanan tanıtım görüntüsü ile tamamen yeni W serisi piyasaya sürüyor.

Vivo Z5x

Vivo ayrıca çevrimiçi segmentte zaten güçlü olan Xiaomi ve Realme ile rekabet etmek zorunda. Vivo Z serisi hakkında konuşan şirket, son birkaç ay içerisinde Çin’de birkaç akıllı telefon tanıttı. Çin’de geçen ay piyasaya sunulan Vivo Z5x, delikli ekranla gelen en uygun fiyatlı akıllı telefon.

5000mAh pil ile geldi ve Snapdragon 710 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Optik açısından Vivo Z5x arkada 16MP üçlü kamera ve önde 16MP tek kameralı bir kamera ile geliyor. Buna karşılık yeni akıllı telefonların tam olarak hangi özelliklerde geleceği belli değil.

KaynakTelecom
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