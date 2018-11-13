Vivo Z1 Lite Özellikleri Yayınlandı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, dün piyasaya sürülen Y95‘in yanında yeni akıllı telefon Vivo Z1 Lite‘ı piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi Vivo Z1 Lite, bu yılın başlarında tanıtılan Vivo Z1‘in bütçeye daha uygun bir versiyonudur. Çentikli tasarımı ve Snapdragon 626 işlemcisi ile hem daha yüksek bir en boy oranı hem de daha iyi performans sunacağa benziyor.

Vivo Z1 Lite akıllı telefonu ön ve arka paneli cam kaplama, cihazın sol üst köşesinde dikey olarak konumlandırılmış bir çift arka kamera ve Vivo logosunun hemen üzerinde konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna sahiptir. Ekrandaki çentik, su damlası çentiğinden biraz daha büyüktür. Ancak iPhone XS gibi modellerden çok daha küçük bir alanı kaplar.

Ayrıca 4GB RAM ile birlikte,%90 ekran-gövde oranı ve 1.75mm kalınlığında ince çerçeveler ile 6.26 inç FHD+ 19:9 2.5D kavisli cam ekran, Android Oreo 8.1, Funtouch OS 4.0 gibi teknik donanımlara sahiptir. Portre çekimleri için derinlik özelliklerini yakalayan ikincil 2MP kamera ile birlikte 16 megapiksel ana arka kamerası vardır.

Bunlara ek olarak ön yüzünde yapay zeka yüz güzelliğine sahip 16 megapiksel selfie kamerası bulunur. Özel çift SIM ve microSD yuvaları ile gelen telefonun 3260mAh‘lık bataryası vardır.

Vivo Z1 Lite Özellikleri