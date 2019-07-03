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Vivo Z1 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun en yeni akıllı telefonu Vivo Z1 Pro, 5000mAh batarya ve 4'ü 1 arada piksel bindirme teknolojisi kullanan üçlü kamara kurulumu ile geliyor....

By Muhammed Arslan

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Vivo Z1 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte Vivo Z1 Pro akıllı telefonunu resmen tanıttı. Mayıs ayında tanıtılan Vivo Z5x gibi, Vivo Z1 Pro’da bir delikli ekran bulunuyor. Cihaz Snapdragon 712 yonga seti tarafından destekleniyor ve üçlü arka kamera kurulumunun yanı sıra büyük bir batarya ile geliyor.

Vivo Z1 Pro parlak kaplamalı bir polikarbonat gövdeye sahiptir. Akıllı telefon, delikli tasarımlı 6.53 inç LCD panel ile donatılmıştır. 19.5:9 en boy oranı ve fullHD+ çözünürlük sunuyor. Akıllı telefonun ekran/gövde oranı %90,77.

Akıllı telefon, 1.7 GHz’de çalışan altı Kryo 360 Silver çekirdeği ve 2.3 GHz’de çalışan iki Kryo 360 Gold çekirdeği içeren Snapdragon 712 yonga setine sahip. Yonga seti, Adreno 616 grafiklerini de beraberinde getiriyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahiptir.

Vivo Z1 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Z1 Pro akıllı telefon, ekranda bir deliğe yerleştirilmiş 32 megapiksel selfie kamerasına sahip. Loş ışık koşullarında daha parlak fotoğraflar çekmeyi mümkün kılan 4’ü 1 arada piksel bindirme teknolojisini destekler. Vivo Z1 Pro’nun arkasındaki AI üçlü kamera kurulumunda, f / 1.78 diyafram açıklığına sahip Sony IMX499 16 megapiksel birincil sensör, 120 derece 8 megapiksel süper geniş açılı ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Vivo Z1 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 mevcut. Cihazın genel performansını iyileştirmek için cihazda Multi Turbo teknolojisi bulunuyor. Gelişmiş oyun deneyimi için GPU performansını hızlandıran Game Turbo içeriyor.

Vivo Z1 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile desteklendiğinden uzun ömürlü bir performans sergiliyor. Ayrıca 18W çift motorlu hızlı şarjı destekler. Akıllı telefon, ters şarj işlevi kullanılarak diğer cihazları şarj etmek için kullanılabilir.

Vivo Z1 Pro Fiyatı ve Renk Seçenekleri

4 GB RAM + 64 GB Depolama217 Dolar
6 GB RAM + 64 GB Depolama246 Dolar
6 GB RAM + 128 GB Depolama271 Dolar

Vivo Z1 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Z1 Pro, Sonic Blue, Sonic Black ve Mirror Black gibi renk seçenekleriyle geliyor. Akıllı telefonun ilk satışı 11 Temmuz’da saat 12’de başlayacak. Ancak küresel pazara ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama söz konusu değil.

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