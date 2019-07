Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro Karşılaştırması – Orta Sınıfların Savaşı

Vivo, yeni Vivo Z1 Pro akıllı telefonuyla en yeni Z Serisi‘ni tanıttı. Yeni orta sınıf akıllı telefon, diğer orta sınıf cihazlarla kıyasıya bir rekaber ortamı oluşturuyor. Kısmen liderlikte olan Realme 3 Pro ve Redmi Note 7 Pro cihazları ile rekabetinde hangisi kazanacak?

Realme 3 Pro kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Şimdi ise karşısında yeni Vivo Z1 Pro modeli var. Genel teknik özelliklerinin karşılaştırmasını da Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro Karşılaştırması bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro Tasarım Karşılaştırması

Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro karşılaştırmasında ilk sırada tasarım var. Her ikisi de orta sınıf cihazların yapım kalitesine sahip. Her iki telefon da, polikarbonattan yapılmış ve parmak izlerini barındıran, gradyan arka panellere sahip gövde var. Ancak ön tarafta çok farklılık gösteriyorlar.

Realme 3 Pro, tüm birincil Android telefonlarda bir norm haline gelen tipik bir çiy çentikli ekrana sahip. Vivo Z1 Pro, ise selfie kamerasının bulunduğu ekranda delik tasarımı ile geliyor. Tabi ki Vivo’nun bu yaklaşımı, Honor V20 veya Galaxy S10 gibi birinci sınıf amiral akıllı telefonlarında gördüğümüz kamera sistemi ile aynı.

Vivo Z1 Pro ve Realme 3 Pro sırasıyla 6.53 inç ve 6.3 inç FHD+ ekranlarla geliyor. Her iki cihaz da aynı ekran-gövde oranlarını paylaşıyor.

Tasarımda Kazanan: Vivo Z1 Pro

Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro İşlemci Karşılaştırması

Vivo Z1 Pro, yeni Snapdragon 712 AIE destekli yonga seti olan Qualcomm’un en yeni orta sınıf işlemcisi ile güçlendirilen ilk akıllı telefon. Öte yandan Realme 3 Pro, geçen yılki Snapdragon 710 yonga setine sahip. Kağıt üzerinde, her iki yonga seti de, her ikisi de 10nm işleminde Kryo 360 Cortex A75 ve Cortex A55 CPU’lar ve Adreno 616 GPU ile oluşturulduğundan aynı özellikleri paylaşıyor.

Kağıdın üzerinde aynı görünse de, Snapdragon 712’nin 2.3GHz’e kadar işlemci hızı sayesinde biraz daha yüksek saat hızına sahip olduğunu söyleniyor. SD 710 işlemcisi Qualcomm Quick Charge 4‘ü desteklerken, SD 712 işlemcisi Quick Charge 4+ teknolojisini destekliyor. Bundan dolayı yeni Vivo Z1 Pro, Realme 3 Pro ile karşılaştırıldığında kısmen küçük bir avantaja sahip olacak.

İşlemcide Kazanan: Vivo Z1 Pro

Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro Yazılım Karşılaştırması

Vivo Z1 Pro, kutudan Android 9.0 Pie tabanlı FuntochOS 9 ile birlikte çıkıyor. FuntouchOS genellikle Vivo telefonlar için en ağır tenli Android tabanlı bir işletim sistemidir. FuntocuhOS 9 ile Vivo Z1 Pro kullanıcıları, yeni tanıtılan sistem çapında karanlık mod özellikleri, her zaman açık modu ve daha yuvarlak uygulama simgeleri, jest tabanlı gezinmeler ve daha fazlasını içeren tamamen yenilenmiş bir UI tasarımı ile birlikte en yeni Android Pie işletim sitemini alıyor.

Öte yandan Realme 3 Pro da ağır tenli Android Pie tabanlı ColorOS 6 ile birlikte geliyor. Google’ın en yeni işletim sistemi, ColorOS 6’da sunulan bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor – Hyperboost ve Game assistant ve Game Space modları. Aynı zamanda yeni Navigasyon hareketlerine de sahiptir.

Bu iki Android Pie tabanlı özel işletim sistemini karşılaştırarak, ikisi de kendi özdeş özelliklerini paylaşıyor ve bu nedenle bu iki orta sınıf aygıt arasında seçim yapmak için kullanıcıların tercihlerini azaltıyor.

Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro Kamera Karşılaştırması

Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro karşılaştırmasında sırada kameralar var. Yeni Vivo Z1 Pro, 16 MP Sony IMX499 sensör ve AI destekli 8MP Süper Geniş Açılı kamera ve 2MP derinlik algılamalı bokeh kameradan oluşan AI Üçlü Arka Kameralarla birlikte geliyor. Z1 Pro ayrıca Gece Modu özelliğine de sahip.

AI destekli Süper Geniş Açılı kameranın bozulmadan 108 derecelik fotoğraflar da çektiği söyleniyor. Ön tarafta, cihaz ayrıca AI filtreleri, HDR Modu, AR etiketleri, portre ışık efektleri ve AI güzellik modları ile birlikte gelen 32MP ekranlı selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Realme 3 Pro’da ise Vivo Z1 Pro’dan farklı olarak, yalnızca 16MP birincil sensör ve 5MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumu bulunuyor. Çift Piksel Hızlı Odaklama modu, Gece Görüş, Chroma Boost, HDR ve Portre modları ile birlikte geliyor. Önde, Realme 3 Pro, AI güzelleştirme, AI Face Unlock ve HDR modlarına sahip 25MP AI destekli bir ön kamerayla geliyor.

Genel Değerlendirme

Sonuç olarak, Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro karşılaştırmasında her iki cihaz da daha önce belirtildiği gibi, kağıt üzerinde aynı özellikleri paylaşıyor. Bununla birlikte, yeni Vivo Z1 Pro’nun, Realme 3 Pro’ya göre daha fazla avantajı var. Bunlar arasında, daha iyi bir işlemci, daha iyi kamera, daha iyi bir tasarım ve yine de daha iyi bir pil.

Z1 Pro muazzam denilebilecek 5000mAh batarya ile gelirken, Realme 3 Pro’da 4045mAh batarya var.

Fiyatı düşünenler için haliyle Vivo Z1 Pro’nun daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Realme 3 Pro fiyatlandırma konusunda daha büyük avantaja sahip. Ayrıca teknik detay sayfasında, kısmen Realme 3 modelinin daha iyi olduğunu görebilirsiniz.

İki telefonun detaylı karşılaştırması için Vivo Z1 Pro vs Realme 3 Pro Karşılaştırması bağlantısına tıklayabilirsiniz.