Vivo Z1X Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Hindistan’da düzenlediği etkinlikte Vivo Z1X akıllı telefonunu duyurdu. Temmuz ayında tanıtılan Vivo Z1 Pro‘nun daha güçlü bir sürümü olarak geliyor. Vivo Z1X, delikli ekran, 48 megapikselin aralarında bulunduğu üçlü kamera kurulumu, hızlı şarj desteğine sahip büyük boyutlu batarya ve ekran içi parmak izi okuyucusu gibi bazı heyecan verici özelliklere sahip.

Vivo Z1X, 6,38 inç Halo FullView S-AMOLED ekrana sahiptir. Su damlası çentikli ekranı 1080 x 2340 piksel ve 19,5:9 en boy oranında FullHD+ çözünürlük sağlıyor. Ekran, cihazı sadece 0,48 saniyede açmaya yarayan ekran içi parmak izi sensörüne sahiptir.

FunTouch OS 9.1 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. 2.3GHz’de çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 712 yonga seti akıllı telefonu yakıyor. Telefon 4 GB ve 6 GB RAM ile geliyor ve 128 GB yerel depolama alanı var. Cihazda özel bir microSD kart yuvası bulunuyor.

Telefona güç sağlayan 4,500mAh batarya, 22.5 W FlashCharge teknolojisi ile donatılmıştır. Ön çentik, 32 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Telefonun LED flaş destekli üçlü kamera kurulumu 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel geniş açılı lens ve derinlik efektleri sağlayan 2 megapiksel sensör içeriyor.

Vivo Z1X oyun oynamak için tasarlanmıştır. Akıllı telefon, daha akıcı bir oyun deneyimi için sistem kaynaklarını optimize edebilir ve ayrıca 4D oyun içi titreşim efektleri sunar.

Vivo Z1X Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo Z1X’in 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 Gb depolama sürümleri sırasıyla 238 dolar ve 265 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Akıllı telefon, Fusion Blue ve Phantom Purple gibi iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefon 13 Eylül’de 12: 00’de satışa sunulacak.