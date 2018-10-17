Vivo Z3 ile Dual Turbo Teknolojisi

Uzun süredir sızdırılan bir çok habere ve görüntülere sahip olan Vivo Z3 günün erken saatlerinde Çin’deki Pekin Lanjing Sanat Merkezi‘nde resmi olarak tanıtıldı. Telefon Vivo Z3i ile neredeyse aynı özellilere sahiptir. Ancak birkaç iyileştirme sunuyor.

Vivo Z3 akıllı telefonu %90.3 ekran-gövde oranı, su damlası çentiği ve 6.3 inç full HD+ Super AMOLED 19:9 ekrana sahiptir. Starry Night Black, Dream Powder, Aurora Blue renk seçeneklerinde satışa sunulacak. Ekran çentiği; kızıl ötesi destekli yüz kilidini açmaya yarayan bir ön kameraya sahiptir. Arka tarafında dikey olarak sılanmış iki adet kamera ve parmak izi okuyucusu vardır.

Yeni Vivo Z3 akıllı telefonu 6GB RAM + 64GB depolama ve 6GB RAM + 128GB depolama kombinasyonlarıyla birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 710 yonga setine sahiptir . Ayrıca 4GB RAM + 64GB depolama özelliğinde bir sürüm de bulunuyor ancak Snapdragon 670 SoC ile desteklenmiştir. SD 710 model numarasına sahip telefon Adreno 616 GPU ve çok çekirdekli AI Engine (yapay zeka) ile birlikte geliyor. Bu cihazlar, sırasıyla % 35’e kadar arttırılmış grafik hızı ve yapay zeka ile hızlandırılmış bir şekilde performans iyileştirmeleri sunacak.

Daha da önemlisi Vivo Z3 telefonu Vivo’nun tescilli teknolojisi olan Dual T urbo (twin-turbo) motorunu barındırmaktadır. Sistem performansını daha iyi optimize eden ve oyun deneyimini artıran özelliğe sahiptir bu teknoloji. Söz konusu fotoğraflar olunca yeni Vivo telefonu çift arka kamera kurulumunu (16MP + 2MP kamera) ve çentiğin içine yerleştirilmiş 12MP kameralara sahiptir.

Diğer genel özellikleri ise 4GB VoLTE, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 desteğidir. Çift motorlu hızlı şarj teknolojisine sahip 3315mAh batarya ile üretilmiş ve Android 8 sürümü ile satışa sunulacaktır.

Telefonun 1 Kasım’dan itibaren satışa sunulması bekleniliyor temel sürüm için parakende satış fiyatı 230 Dolar, 6GB + 64GB sürümü için 274 Dolar ve 6GB + 128GB sürümü için 330 Dolar ile mağazalardaki yerini alacaktır.