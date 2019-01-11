Vivo, tasarımı oldukça ilginç telefon serilerine yer veriyor olsa da son dönemde aynı tasarımı devam ettiren modeller tanıtmaya başladı. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunmaya devam eden markanın son modellerinden birisi de Vivo Z3i Standard Edition serisi oldu.

Aslında Vivo Z3i Standard Edition akıllı telefonlarını yeni bir seri olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu model Vivo Z3i akıllı telefonunun devam modeli, daha doğrusu özelleştirilmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı. Belli başlı farklılıklarla gelen yeni akıllı telefon versiyonunun detaylarından söz edelim.

Vivo Z3i Standard Edition Özellikleri ve Fiyatı

Vivo Z3i Standard Edition akıllı telefonlarının ana versiyondan tasarım konusunda çok önemli bir farkı yok. Yine çift arka kameranın kullanıldığı ve parmak izi sensörlerinin arka kısımda yer aldığı bir telefon tasarımı söz konusu.

Tasarım kısmında değişiklik yok ancak ekranlarda değişiklik söz konusu. Yeni telefonun ekranı ana modelde olduğu gibi AMOLED değil. Yeni akıllı telefonların ekranları IPS LCD panel ile değiştirilmiş durumda. AMOLED ekranların LCD panel ile değiştirilmesi fiyat kısmında değişikliklerin elde edilmesini sağlamış durumda.

Vivo Z3i Standard Edition ana modele göre daha düşük bir fiyata sahip. Ana model 355 dolar gibi bir satış fiyatına sahip. LCD ekran kullanan yeni versiyonda ise fiyat 296 dolar olarak açıklandı. Ana modelden farklı olarak yeni akıllı telefonların fiyatının düşmesindeki tek neden ekranlar.

Bunun dışında teknik kısımda ise yine MediaTek Helio P60 işlemcileri kullanılıyor. 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan telefon yine 128 GB depolama alanı ve 6.3 inçlik bir ekranla beraber geliyor. Ekranın çözünürlük değeri ise 1080 X 2280 olarak açıklandı.

3 renkle beraber satın alabileceğiniz modelin yine 16 MP + 2 MP arka ve 24 MP değerinde de ön kamerası bulunduğunu ekleyelim. Ayrıca bir kez daha hatırlatalım, bu versiyonda fiyat 296 dolar olarak güncellenmiş durumda.