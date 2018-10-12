Yeni akıllı telefonlarıyla çok konuşulan Vivo, bir yeni model daha tanıttı. Markanın yeni model akıllı telefonu Vivo Z3i adıyla ortaya çıktı. Son dönemlerde gündem olmaya başlayan tasarım detayları ve teknik özellikleriyle gelen Vivo Z3i akıllı telefonlarının özellikleri ise bir hayli şaşırtıcı oldu. Tabii ki tasarım kısmında yapılan oynamalarda ses getirici. Hemen Vivo Z3i akıllı telefonları için özelliklerden söz edelim. Bakalım yeni model neler sunuyor?

Vivo Z3i Tasarım Özellikleri

Vivo Z3i akıllı telefonlarının tasarımın kısmında önemli değişiklikler sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ön kısımda çentik alanına sahip olan bir tasarım kullanan Vivo Z3i, su damlası çentik alanıyla beraber geliyor. Çentik alanında sadece kameranın bulunması dikkat çekici.

Çentik alanını saymayacak olursak, telefon ön kısımda neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise yeni modelin de çift kamera dizilimi ile geldiğini görüyoruz. Üst üste sıralanmış olan çift kamera kullanan akıllı telefon, ortalanmış bir parmak izi sensörüne yer vermekte. Arka kapağın tamamen cam kaplı olduğunu da ekleyelim.

Teknik Özelliklerde Neler Sunuluyor?

Tasarım kısmından söz ettikten sonra yeni akıllı telefon modellerinin sistem özelliklerinden söz edelim. Sistem özellikleri kısmında da uygun fiyatlı serilerde gördüğümüz özellikleri görüyoruz. Yine yeni modelde MediaTek işlemciler var.

Mediatek Helio P60 işlemci modellerinin kullanıldığı Vivo Z3i, RAM bellek kısmında da 6 GB RAM bellek seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. 128 GB depolama alanı ile gelen yeni modelin, 6.3 inç Full HD+ ekranları bulunmakta. 3315 mAh değerinde batarya, 16 MP + 2 MP değerinde arka kameraları ve 24 MP değerinde ön kamerasıyla karşımıza çıkacak olan yeni model, kutudan Android Oreo 8.1 sürümüyle çıkacak.

Geniş ekranı ve su damlası çentik alanı avantajlarını kullanacağı görülen Vivo Z3i akıllı telefonlarının, fiyat kısmında neler sunacağı konusunda da açıklamalar var. Bizde vergiler hariç 1899 TL gibi bir fiyat karşılığı olacak olan telefon, şimdilik sadece Çin genelinde satışa çıkacak. Avrupa pazarında yeni modelin satılıp satılmayacağı ise kesin değil.

Ülkemizde bu modelin satılmasının ise pek mümkün olması beklenmiyor. Ancak dışarıdan ya da bir firmanın özel olarak satışında yeni modelleri görebiliriz gibi duruyor. En azından şimilik yapılan açıklamalar bunu göstermekte.