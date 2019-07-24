Vivo Z5 Çalışır Halde Görüntülendi!

Vivo Z5 akıllı telefonu 31 Temmuz’da Çin’de piyasaya sürülecek. Kısa bir süre önce şirket, telefonun tasarımını ön plana çıkaran teknik çizimlerini paylaştı. TENAA listesi sayesinde de akıllı telefonun bazı özellikleri biliniyor. Bugün ise telefonun canlı görüntüsünü ilk defa görüyoruz.

Çinli bir kaynak tarafından Vivo Z5 akıllı telefonun canlı görüntüsü paylaşıldı. Görüntü telefonun 22,5 W hızlı şarj desteği ile geldiğini ortaya koyuyor. Daha önce TENAA tarafından onaylanan Vivo V1921 model numarasına ait akıllı telefonun yaklaşmakta olan Vivo Z5 olduğu biliniyor.

Telefonun tüm özelliklerini açığa vurmasının yanı sıra, TENAA listesi ayrıca hızlı şarj desteği ile geleceğini onaylamıştı. Telefonun 3C görünümü, şarj cihazının 22.5 W hızlı şarj için destek taşıdığını ortaya koydu.

Yukarıda gösterilen sızdırılmış görüntü, Vivo Z5’in 22,5 W hızlı şarj teknolojisi ile geleceğini ortaya koyan ikinci bir kanıt olarak ortaya çıktı. Bu, telefonun 4.500mAh kapasiteye sahip büyük pilini hızlı şarj etmek için bir USB-C ile donatılabileceğini de gösteriyor.

Vivo Z5 akıllı telefonunda su damlası çentikli 6,38 inç AMOLED ekran var. 19.5:9 en boy oranında FullHD+ çözünürlük sunuyor. Snapdragon 712 işlemci ile desteklendiği söyleniyor. 6GB RAM + 64GB depolama ve 8GB RAM + 128GB depolaman oluşan iki farklı bellek sürümü mevcut.