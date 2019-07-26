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Vivo Z5 Elden Çekim Görüntüleri Yayınlandı!

Vivo'nun en yeni akıllı telefonu bir haftalık süre içinde tanıtılacak. Tantıım arefesinde cihazın canlı görüntüleri sızdırıldı...

By Muhammed Arslan

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Vivo Z5 Elden Çekim Görüntüleri Yayınlandı!

Vivo Z5x‘in mayıs ayındaki ilk delikli ekranlı telefonu olarak başlatılmasının ardından Vivo, Vivo Z5 akıllı telefonunu 31 Temmuz‘da piyasaya sürecek. Çinli firma, Vivo Z5‘in temel özelliklerini çoktan onayladı. Hatta teknik çizimlerini de paylaştı. Bugün ise cihazın canlı görüntüleri internete sızdırıldı. Elden çekim görüntüleri aynı zamanda birçok ayrıntıya ev sahipliği yapıyor.

Vivo Z5 modelinin elden çekim görüntüleri, telefonun perakende kutusunu ve telefonun resimlerini içeriyor. Telefon bir su damlası çentiklik ekranla geliyor. Cihazın çenesi biraz kalın. Telefonun arka paneli gradyan renk tasarımı ön plana çıkıyor ve üçlü kamera kurulumu ile donatılmıştır. Parlak bir polikarbonat gövdeye sahip gibi duruyor.

Telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşları ve güç düğmesi var. Aynı zamanda sağ tarafta Jovi AI asistanı düğmesi görünmektedir. Akıllı telefonun alt kenarında  USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı mevcut. Vivo Z5’in perakende kutusunda 22.5W’a kadar hızlı şarj için destek sağlayan Vivo V2323A-CN şarj cihazı bulunuyor.

Vivo Z5, FullHD+ 6.38 inç S-AMOLED ekrana sahip. 19.5:9 en boy oranı sunar ve bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile geliyor. Telefonun arka panelinde 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumu ve ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

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