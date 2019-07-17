Vivo Z5 Kamera Örnekleri Yayınlandı!

Vivo Z5, 31 Temmuz’da piyasaya sürülecek. Cihaz tanıtılmadan önce, şirketin ürün yöneticisi Wu Fan, Vivo Z5 modeline ait bazı kamera örneklerini paylaşarak, cihaz hakkında kısmen ilgi uyandırdı. Fotoğraflar Vivo’nun Dongguan’daki yeni merkezinin birkaç fotoğrafını içeriyor.

Görüntülere geçmeden önce teknik özellikleri yorumlamaya koyulalım. Her fotoğrafın altında “Z5, AI Triple Camera” fligranı mevcut. Bu durum Vivo Z5’te üçlü kamera kurulumunun olduğunu onaylanıyor. Ayrıca filigranların başlangıcında Wide etiketi var. Bu da geniş açılı sensörün olacağını gösteriyor.

Üçlü kamera kurulumunu tamamlamak için bir adet de normal kamera sensörü olmalı. Bu da muhtemelen derinlik odaklı bir sensör olabileceğini gösteriyor. Son olarak, paylaşılan orijinal örnekler, birincil kameranın 48MP olduğunu ifade eden 8000 x 6000 çözünürlüğünü de ön plana çıkarıyor.

Vivo Z5 Kamera Örnekleri 1 - 6

Vivo Z5’in kamera örnekleri hakkında yorum yapacak olursak, telefonun pozlamaların gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın gece çekimleri konusunda da oldukça iddialı olacağını varsayabiliriz. Dinamik aralık da örneklerden birinde oldukça iyi görünüyor. Birkaç örnek geniş açı modunu da ön plana çıkarıyor.

Teknik özelliklere gelince, kısa bir süre önce Vivo V1921A model numarasına sahip, muhtemelen Vivo Z5 olduğu varsayılan bir telefon TENAA’da görüntülendi. Liste, telefonun çok büyük bir 4400 mAh’dan daha büyük bataryaya sahip olacağını onayladı. Ayrıca 6,38 inç büyüklüğünde AMOLED çentikli ekran ile donatılmıştır.