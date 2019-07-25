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Vivo Z5 Özellikleri Sona Yaklaşıyor!

Vivo'nun uzun süredir beklenen telefonu Vivo Z5 modelinn hemen hemen bütün özellikleri resmiyet kazandı...

By Muhammed Arslan

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Vivo Z5 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Vivo, 31 Temmuz’da Vivo Z5 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Vivo Z5, bu ayın başlarında bazı sertifikalar alarak, ilk özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oldu. V1921A model numarası sabip telefonun TENAA listesi telefonun tüm özelliklerini açıkladı.

Kısa süre önce telefonun teknik çizimleri şirket tarafından paylaşılmıştı. Dün akıllı telefonun ilk defa canlı halini gördük. Bugün ise telefonun temel özelliklerini ortaya yeni tanıtım posterleri yayınlandı.

Vivo Z5 posterleri Super AMOLED ekran ile geleceğini ortaya koyuyor. Diğer görüntü, telefonun 48 megapiksellik lensi de içeren üçlü kamera kurulum özelliğine sahip olacağını ve ayrıca 32 megapiksellik selfie kamerasının olduğunu gösteriyor.

Vivo V1921A akıllı telefonu, Snapdragon 710 yonga seti ve 8 GB RAM ile Geekbench’te görünmüştü. Ayrıca akıllı telefonu çevreleyen söylentiler, Snapdragon 712 yonga seti ile donatılabileceğini iddia etmişti. Çinli firma bugün Vivo Z5’in Snapdragon 712 tarafından desteklendiğini onayladı.

Vivo Z5, 4.500mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Dün, Weibo’da 22.5W hızlı şarj desteğiyle geleceğini gösteren bir görüntü yayınlanmıştı. Şirket bugün 22.5W hızlı şarj teknolojisi ile donatılacağını onayladı. Bu nedenle hızlı şarj için bir USB-C portu ile gelecektir.

KaynakGsmArena
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