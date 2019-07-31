Vivo Z5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo bugün Çin’de Vivo Z5 adlı yeni bir akıllı telefonu tanıttı. Cihaz Vivo Z5x telefonunun geliştirilmiş bir sürümü. Vivo Z5’in en önemli özellikleri arasında ekran içi parmak izi sensörüne sahip yüksek boy ekran, Snapdragon 712 yonga seti, 48 megapikseli içeren üçlü arka kamera ve büyük bir batarya bulunuyor.

Akıllı telefon Vivo Z5x gibi yüksek parlaklıklığa sahip polikarbonat gövdeye ev sahipliği yapıyor. 1080 x 2340 piksel fullHD+ çözünürlük üreten, su damlası çentikli 6.38 inç AMOLED ekran ile donatılmıştır. En boy oranı 19.5:9‘dur.

Vivo Z5 %90 ekran/gövde oranı sunuyor. Always-on Display ve DC karartma gibi özellikleri destekliyor. Snapdragon 712 yonga seti tarafından destekleniyor. Buna 6 GB ve 8 GB RAM eşlik ediyor.

256 GB’a kadar UFS 2.1 depolama alanı ile birlikte geliyor. USB-C ile 22.5W FlashCharge teknolojisini destekleyen 4.500mAh batarya ile desteklenmektedir. Diğer cihazları ters şarj etmek için de kullanılabiliyor

Vivo Z5 akıllı telefonunun arka panelinde üçlü kamera kurulumu var. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 120 derece görüş açısı olan 8 megapiksel ultra geniş açılı ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörüne sahiptir.

Aygıtta f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik selfie kamerası var. Daha karanlık ortamlarda Vivo Z5, daha parlak selfie çekimlerinde 4’ü 1 arada piksel birleştirme teknolojisinden yararlanıyor.

Vivo Z5, Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 ile çalışıyor. Multi-Turbo sistemi, telefonun performansını artırıyor ve oyun oynarken grafikleri dengeliyor. Jovi AI akıllı yardımcısına erişmek için özel bir donanım anahtarı var.

Vivo Z5 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

6 GB RAM + 64 GB depolama – 232 Dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama – 275 Dolar

6 GB RAM + 256 GB depolama – 290 Dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama – 334 Dolar

Vivo Z5’in ön siparişleri, 1 Ağustos’tan itibaren Çin’de başlayacak. Çevrimdışı mağazalara ise 6 Ağustos’ta satışa sunulacaktır. Forest Night, Aurora Illusion ve Holographic Illusion gibi renklerde satın alınabilir.