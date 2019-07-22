Vivo Z5 Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Bugünün erken saatlerinde Vivo, 31 Temmuz’da Çin’de Vivo Z5 akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Şimdi ise Vivo China’nın ürün müdürü Wu Fan, Vivo Z5 akıllı telefonunun resmi teknik çizimlerini paylaştı. Tasarım ve renk çeşitlerini ortaya çıkaran teknik çizimler telefonun inceliğini ön plana çıkarıyor.

Vivo Z5 teknik çizimleri, akıllı telefonun Yeşil, Mor ve Beyaz gibi gradyan renklerle (açık mavi ve pembe tonlarıyla) geleceğini gösteriyor. Telefonun arka paneli camdan yapılmış olup, üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Sol üst köşesinde bir LED flaş ile donatılmıştır. Telefonda geleneksel bir arkaya monte parmak izi tarayıcı bulunmuyor.

Vivo Z5’in ön yüzünde, yüksek en boy oranı sunan su damlası çentikli ekran bulunuyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı var. Cihazın çenesi biraz kalın görünür. Telefonun sağ tarafında ses denetleyicisi ve güç düğmesi mevcut. Jovi AI asistanına ulaşmak içinde solda bir tuş yer alıyor.

Son raporlar, bu ayın başlarında TENAA tarafından onaylanan Vivo V1921A akıllı telefonunun yaklaşan Vivo Z5 akıllı telefon olduğunu ortaya koydu. Vivo Z5, 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlük ve 19,5:9 en boy oranı üreten 6,38 inç AMOLED ekran ile gelecek.