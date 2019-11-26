Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo Z5i - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Z5i – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Z5i, ekstra depolama alanıyla piyasaya sürüldü. Satış tarihi, fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Ayşen Sıla

-

21
0
Vivo Z5i - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo Z5i akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde piyasaya süreceğini duyurdu. Bu telefon da, Vivo Z5 ve Vivo Z5x gibi diğer Z5 serisi telefonlara katıldı. Vivo Z5i yeni bir telefon olarak kullanılsa da, tamamen yeni bir cihaz değil. Aslında, Vivo U3‘ün yakın zamanda yenilenmiş bir versiyonu. Her iki telefon da aynı model numarasına sahip. (V1941A/T) Vivo U3 ile karşılaştırıldığında, Vivo Z5i yalnızca daha fazla RAM ve depolama alanı sunuyor.

Vivo Z5i, 162.15 x 76.47 x 8.89mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığında. Cihaz 6.53 inç IPS LCD ekran ile donatılmış. Su damlası çentik ekranı 1080 x 2340 piksel ve 19,5: 9 en boy oranında tam HD + çözünürlük sunuyor. Telefon, ekran / gövde oranının yüzde 90,3 olduğunu vaat ediyor.

Snapdragon 675 işlemci tarafından yönetilen telefon, 8 GB RAM ile destekleniyor. Depolama için, 128 GB dahili alana ve microSD kart yuvasına sahip. Cihaza önceden yüklenmiş olarak gelen Android 9 Pie OS, FunTouch OS 9.2 UI da mevcut.

Vivo Z5i - Fiyatı ve Özellikleri

Telefon, oyun oynarken daha fazla görsel deneyim sunmak için Game Cube 7.0 ile donatılmış. Akıllı telefon ayrıca Jovi AI ses yardımcısı, Jovi Akıllı Ekran, Jovi ana sayfası ve akıllı masaüstüne de sahip. Cihaz, microUSB 2.0 ile 18W çift motorlu hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya ile destekleniyor.

Telefon, üçlü kamera sistemiyle satışa sunuldu. F / 1.78 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel, 120 derece 8 megapiksel ultra ince lens ve 4 cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lens içeren bir birincil lensi var.

Özçekimleri yakalamak içinse, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel bir ön kamerası mevcut. Vivo Z5i‘nin diğer özellikleri arkaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu, yüz kilidi, 4G VoLTE, çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5mm ses girişi.

Vivo Z5i - Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Z5i, 255 dolar (yaklaşık 1.464 Türk Lirası) ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun satışları 28 Kasım’da başlayacak. Şimdi ön siparişleri de mevcut. Buna karşılık, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolama gibi Vivo U3 modelleri de sırasıyla fiyatlandırılıyor. Renk çeşitleri ise Agate Black, Spar Blue ve Jade Blue olarak bildirildi.

Önceki İçerikFacebook’a Da Karanlık Mod Geliyor!
Sonraki İçerikVivo iQOO Neo Ailesine Yeni Bir Üye Daha!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Huawei Watch GT 2, 45 Günde 1 Milyon Sattı!

Huwaei, popüler SmartWatch'un ikinci nesil modelini, Eylül ayında piyasaya sürdü. Watch GT 2, Kirin A1 adı verilen yeni bir işlemci, sualtı kalp...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO Neo Ailesine Yeni Bir Üye Daha!

Vivo’nın iQOO serisi için yeni bir model daha geliyor. Vivo V1936AL, yakında TENAA sertifikasyonundan geçtiği gibi iQOO ailesine katılacak. Model numarası düşünüldüğünde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z5i – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo Z5i akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde piyasaya süreceğini duyurdu. Bu telefon da, Vivo Z5 ve Vivo Z5x gibi diğer Z5 serisi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Facebook’a Da Karanlık Mod Geliyor!

Büyük teknoloji devlerinden sonra, Facebook da Android Uygulaması için karanlık mod üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların, gece boyunca mavi ışıktan kötü bir şekilde etkilenmemesi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Honor MagicWatch 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei ve Honor akıllı saat alanında kendisini göstermeye başladı. İlk olarak Huawei akıllı saat modelleri için bir yenileme yapıldığını görmüştük. Huawei Watch...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.