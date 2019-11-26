Vivo Z5i – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo Z5i akıllı telefonunu geçtiğimiz günlerde piyasaya süreceğini duyurdu. Bu telefon da, Vivo Z5 ve Vivo Z5x gibi diğer Z5 serisi telefonlara katıldı. Vivo Z5i yeni bir telefon olarak kullanılsa da, tamamen yeni bir cihaz değil. Aslında, Vivo U3‘ün yakın zamanda yenilenmiş bir versiyonu. Her iki telefon da aynı model numarasına sahip. (V1941A/T) Vivo U3 ile karşılaştırıldığında, Vivo Z5i yalnızca daha fazla RAM ve depolama alanı sunuyor.

Vivo Z5i, 162.15 x 76.47 x 8.89mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığında. Cihaz 6.53 inç IPS LCD ekran ile donatılmış. Su damlası çentik ekranı 1080 x 2340 piksel ve 19,5: 9 en boy oranında tam HD + çözünürlük sunuyor. Telefon, ekran / gövde oranının yüzde 90,3 olduğunu vaat ediyor.

Snapdragon 675 işlemci tarafından yönetilen telefon, 8 GB RAM ile destekleniyor. Depolama için, 128 GB dahili alana ve microSD kart yuvasına sahip. Cihaza önceden yüklenmiş olarak gelen Android 9 Pie OS, FunTouch OS 9.2 UI da mevcut.

Telefon, oyun oynarken daha fazla görsel deneyim sunmak için Game Cube 7.0 ile donatılmış. Akıllı telefon ayrıca Jovi AI ses yardımcısı, Jovi Akıllı Ekran, Jovi ana sayfası ve akıllı masaüstüne de sahip. Cihaz, microUSB 2.0 ile 18W çift motorlu hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya ile destekleniyor.

Telefon, üçlü kamera sistemiyle satışa sunuldu. F / 1.78 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel, 120 derece 8 megapiksel ultra ince lens ve 4 cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro lens içeren bir birincil lensi var.

Özçekimleri yakalamak içinse, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel bir ön kamerası mevcut. Vivo Z5i‘nin diğer özellikleri arkaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu, yüz kilidi, 4G VoLTE, çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3.5mm ses girişi.

Vivo Z5i, 255 dolar (yaklaşık 1.464 Türk Lirası) ile satışa sunulacak. Akıllı telefonun satışları 28 Kasım’da başlayacak. Şimdi ön siparişleri de mevcut. Buna karşılık, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolama gibi Vivo U3 modelleri de sırasıyla fiyatlandırılıyor. Renk çeşitleri ise Agate Black, Spar Blue ve Jade Blue olarak bildirildi.