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Vivo Z5x Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı! Özellikleri Hakkında Detaylar!

Delikli ekran tasarımına sahip ilk Vivo telefonu olan Vivo Z5x modelinin resmi teknik çizimleri paylaşıldı. Renk seçenekleri ve tasarımı hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkarıyor...

By Muhammed Arslan

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Vivo Z5x Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı! Özellikleri Hakkında Detaylar!

Vivo Z5x, delikli ekran tasarımına sahip ilk Vivo telefonu olarak piyasaya sürülecek. Telefon aynı zamanda tek bir şarjla 2 güne kadar dayanması beklenilen 5000mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek.

Vivo yarın tanıtılması beklenen cihazın, lansman öncesinde, resmi Weibo sayfasında telefonun resmi teknik çizimlerini yayınladı. Yayınlanan çizimler, amiral gemisinin renk seçeneklerini ve tasarımını onaylıyor.

Vivo Z5x, son derece ince çerçevelerle geldiğinden, diğer amiral gemileri ile karşılaştırıldığında daha çok ekran onanına sahip olacak. Bundan dolayı cihazın ön tarafının neredeyse tamamını kaplayan bir ekranla gelir.

Bir yorum yapacak olursak, Vivo ekran içi parmak izi yerine arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcıyı seçtiğinden AMOLED ekran ile gelmeyecek gibi duruyor. Buna ek olarak ekradaki delik de son derece küçüktür ve sol üst köşede bulunur.

Arkasında, Vivo Z5x de cam ile kaplanmıştır. Shadow Black, Aurora ve Polar Nightfall gibi üç renk seçeneğiyle gelecek. Üç kamera var ve bunlar dikey olarak üst üste yerleştirilmiştir. LED flaş ile aynı panele entegre edilmişlerdir. LED’in hemen sağında parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

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Jovi AI Assistant için özel bir düğme sol tarafta iken, telefonun ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi çerçevenin sağ tarafında bulunur. Alt tarafta bir hoparlör ızgarası ve bir USB bağlantı noktası mevcut ama kulaklık girişinin olup olmadığından emin değiliz.

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