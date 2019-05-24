Vivo Z5x Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olarak gelmesini beklediğimiz Vivo Z5x modeli için geçtiğimiz günlerde taslak çizimler ortaya çıkmıştı. Yeni akıllı telefonların taslak çizimlerinin paylaşılmasının ardından Vivo Z5x akıllı telefonları için tanıtım tarihi de yayınlandı.

Beklenen tanıtımı gerçekleştirilen Vivo Z5x akıllı telefonlarının özellikleri ve fiyatına daha yakından bakalım. Bakalım yeni akıllı telefonlar için beklenen fiyat aralığı nasıl ve özellikler neler?

Vivo Z5x Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı, telefonların tasarımı. Tasarım kısmında başarılı bir akıllı telefon söz konusu. Ekran kısmında çerçevesiz bir yapıya yer veriliyor. Sadece ekranın üst kısmında bir kamera alanının bulunduğunu görüyoruz.

Ekrana gömülü olarak gelen kameraların, tasarımı kattığı artı tartışılmaz. Hem genel ekran tasarımı kısmında iddialı bir akıllı telefon söz konusu hem de arka kapak kısmı için dikkat çeken bir akıllı telefon modeli sunulmuş durumda.

Arka kapak kısmında üçlü arka kameranın üst üste sıralandığını görüyoruz ve kameraların hemen sağında parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Parmak izi sensörleri kısmında önemli bir değişiklik söz konusu değil.

Ekran Özellikleri

Ekran kısmında da %90 ekran gövde oranı dikkat çekiyor. Tasarımı oldukça dikkat çeken akıllı telefonların 6.53 inçlik bir ekran paneli bulunuyor.

Geniş ekranda sunulan çözünürlük değeri ise 2340 X 1080 piksel olarak açıklanmış durumda. Ekran paneli kısmında da bir değişiklik söz konusu değil. Yine fiyatı aşağı çekecek LCD panellerin kullanımı devam ediyor.

Teknik Detaylar

Teknik kısımda da orta segment bir akıllı telefon karşımızda. Snapdragon 710 yeni nesil işlemcilerin kullanıldığı akıllı telefonun, 4,6,8 GB RAM bellek miktarlarına yer verdiğini görmek mümkün oluyor.

Yeni akıllı telefonların 16 MP + 8 MP + 2 MP değerinde üçlü arka kamerası bulunuyor. Üç arka kameranın kullanıldığı akıllı telefonun 16 MP değerinde de ön kamerası mevcut.

Tüm bu özelliklerle beraber Vivo Z5x akıllı telefonlarının fiyatı ise 1.300 TL gibi bir rakama denk geliyor. Tabii ki rakamlarda vergi mevcut değil.