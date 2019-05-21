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Vivo Z5x Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Vivo, Z serisine yeni bir üye ekliyor! 24 Mayıs'ta Vivo Z5x akıllı telefonunu tanıtacak...

By Muhammed Arslan

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Vivo Z5x Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Bu ayın başlarında Vivo, geçen yıl tanıtılan Vivo Z1 modelinin üst sürümü ollan Vivo Z3x akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, 24 Mayıs’ta Vivo Z5x adlı yeni bir Z serisi akıllı telefon tanıtacağını resmen onayladı. Cihazın önceden sızdırılmış görüntüleri, 5.000mAh’lık batarya ile geldiğini ortaya koymuştu.

Tabi ki Vivo Z5x akıllı telefonun fiyatlandırma ve bulunabilirlik detaylarının yanı sıra tüm teknik özellikleri öğrenmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Vivo Z5x, aynı zamanda bir delikli ekranla gelen ilk Vivo akıllı telefon oldu.

Ön tarafta, FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.53 inçlik bir Süper AMOLED ekranın olduğu düşünülüyor. Ayrıca bir Qualcomm Snapdragon Mobil Platformu tarafından desteklendiği belirtiliyor. Bataryanın ise en az 18W hızlı şarj etmesi bekleniyor.

Vivo Z5x Akıllı Telefonu Geliyor!

Kutudan Android 9.0 Pie tabanlı FunTouchOS 9 ile çıkacak. Yeni tanıtılan Vivo Z3x, FullHD+ (2280 x 1080 piksel) çözünürlük ve 19:9 en boy oranına sahip 6.26 inç IPS ekran ile geldi. Vivo Z1 akıllı telefonda görüldüğü gibi aynı çentik yer alıyordu. Donanım ise Kryo 260 CPU ve Adreno 512 GPU ile birlikte 14nm Qualcomm Snapdragon 660 Mobil Platformu idi.

Beklenilen özelliklerle Vivo Z3x ile karşılaştırıldığında, gelecek Vivo Z5x çok daha iyi donanım sunuyor. Bununla birlikte gövdesi, parlak polikarbonat ile birlikte gradyan tasarımla donatılabilir. Vivo Z5x’in 217 ile 289 dolar arasında bir fiyata mal olması bekleniyor.

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