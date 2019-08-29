Vivo Z7 ve Z9 Akıllı Telefonları Yolda!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo geçtiğimiz günlerde Snapdragon 712 yonga seti ile desteklenen Vivo Z5‘i piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket Vivo Z7 ve Z9’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunun için şirket markalaştırma yoluna gitti.

Ne zaman piyasaya sürüleceklerini veya her iki modelin de aynı anda piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Ama Vivo’nun adları ardışık modeller için kullanacağının bir göstergesidir. Şu anda, modeller hakkında hiçbir şey bilinmemektedir.

Ancak bir kaynak Z9’un birincil sensörün muhtemelen 64MP olan bir dörtlü kamera kurulumuna sahip olabileceğini iddia ediyor. Her iki modelin de AMOLED ekranın yanı sıra ekran içi parmak izi sensörlerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Z7 ve Z9’un kısa süre önce piyasaya sürülen Z5’in özelliklerinin bir kısmını almasına ek olarak, daha da geliştirilmiş özelliklerine de sahip olması oldukça muhtemel. Kısaca hatırlatmak gerekirse Z5, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe ve en üstte bir su damlası çentiğine sahip.

6,38 inç Süper AMOLED FullHD+ ekrana sahip. Cihaz ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da içeriyor. Daha önce belirtildiği gibi, 6GB / 8GB RAM ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 712 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Z5, 4,500mAh büyüklüğünde bir pili barındırıyor ve 22,5 W hızlı şarjı ve ters şarjı destekliyor.