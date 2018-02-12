En uzun soluklu, köklü bir tarihe sahip olan medya oynatıcılarından biri olarak bildiğimiz VLC, masaüstü sürümlerinde elde ettiği başarıyı diğer platformlarda da gösterdi. Medya oynatıcı programları arasında aranan uygulamalardan biri olarak gösterilen uygulamanın, uzun bir süre sonra önemli bir güncelleme daha alarak sorunlarından kurtulduğunu gördük. VLC 3.0 sürümü olarak yayınlanan yeni sürüm ise önemli değişiklikleri kullanıcılara sundu.

Hatta VLC 3.0 sürümüyle beraber yeni bir medya oynatıcı dönemi başlamış oldu. Öyle ki uygulamanın tarihinde en kapsamlı güncellemelerden biri yayınlanmış oldu.

VLC 3.0 Güncellemesi Neler Getirdi?

VLC 3.0 sürüm güncellemesiyle beraber gelen yeniliklerden uzun uzadıya söz edeceğiz ancak öncelikle düzeltilen hatalardan söz edelim. Bu sürümle beraber ilk olarak hata düzenlemeleri yapılıyor. Bir hayli önemli güvenlik hatalarının giderildiğini görmekteyiz.

Hem sistemsel hem de güvenlik bazında hataların iyileştirilmesini sağlayan güncelleme, altyazı sisteminde ve ses yükseltme sisteminde yaşanan anlık sorunlarında önüne geçiyor. Daha kararlı bir medya oynatıcı sürümüne erişmiş oluyorsunuz. Ayrıca internet bağlantılı içerik sistemlerinde de bir iyileştirme söz konusu.

Hata iyileştirmelerini bir kenara bıraktığımız zaman VLC 3.0 uygulamasının, Windows 10 için özel bir destek aldığını görüyoruz. Windows 10 kullanıcıları için HIDPI desteği açıklanan uygulamanın, görüntü aktarma konusunda da bazı ayrıcalıkları sunuluyor. Artık rahatlıkla görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Bu kısımda yapılan iyileştirme, VLC 3.0 kullanımının biraz daha değiştirilmesine neden olmuş.

Hem menülerin daha rahat kontrol edilebilmesi için hem de yeniliklerin modern bir tasarım ile yerleştirilmesi için bazı önemli arayüz değişikliklerinin uygulandığı görülüyor. Tam ekran modlarına kadar iyileştirmelerin yapıldığını ekleyelim. Eski işletim sistemlerinin tablo ve çerçeve tasarımlarına benzer olan tek düze görsellikten kurtulmuş oluyoruz.

Teknik kısımda yenilikler bu kadar ile sınırlı tutulmamız. Asıl büyük yenilik, bu sürümle beraber gelen 8K çözünürlükte içerik oynatma özelliği. Tabii ki ne kadar bulunabilir bir çözünürlük değeri tartışılır ancak 8K çözünürlük desteği, geleceğe yönelik en önemli adımlardan biri oldu. 4K görüntülerde de genel olarak iyileştirme söz konusu.

Ayrıca her iki çözünürlük değerinde de HDR desteğinin verildiğini ekleyelim. Böylelikle çok daha net görüntüler elde etmek mümkün kılınmış olacak. HD çözünürlük değeriyle karşılaştırdığımız zaman açık ara çok daha iyi bir görüntü kalitesi söz konusu olacak orası kesin.

Yazımızı bitirmeden önce son olarak 360 derece video desteğinden de söz edelim. Hem oynatma hem de belli seviyede düzenlemelere kadar desteklenmeye başlanan 360 derece içeriklerin yanında, 10 bit görüntü sistemi de destekleniyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, VLC 3.0 sürümüyle beraber çok daha başarılı bir medya oynatıcıya sahip olmuş olacağız. Uygulamanın nesil atladığını söylemek yanlış olmaz.