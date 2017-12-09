VLC‘nin iOS istemcisi yeni bir güncelleme aldı. Sürüm 2.8.6 olarak gelen güncelleme, uygulamanın iPhone X ile uyumlu olmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzü cihaz için ayarlanmış. Ek olarak, aynı zamanda HEVC (Yüksek Verimli Video Kodlaması) 4K videolar için destek de getiriyor.

Devam edersek, bu güncelleme ayrıca iOS 7 ve iOS 8 çalıştıran cihazlarda karşılaşılan bir uygulama sonlandırma sorununu da gideriyor. Son olarak, bazı normal hata düzeltmelerini de içerdiğini söylemek mümkün. Güncellenmiş uygulama şimdi App Store‘dan indirilebilir.

iPhone X sahipleri için iyi bir haber olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.