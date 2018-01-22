Akıllı telefon kameraları bir hayli gelişmiş olsa bile hala profesyonel kameralara eskisi kadar olmasa bile ilgi devam ediyor. Özellikle bu tür kameraların kullanım alanlarının bir hayli geniş olması ve şimdilerde en gündemde olan konulardan biri olan Vlog çekimleri içinde bu tür kameraların gerekmesi, profesyonel kameraların olan ilginin canlı kalmasını sağlıyor. Hatta YouTube ile bu ilginin biraz daha artışa bile geçtiğini söyleyebiliriz. İşte bu noktada kameraların özellikleri de oldukça önemli. Özellikle Vlog alanında kullanılacak olan kameraların birçok şartı sağlaması gerekiyor ki bunlardan birisi de Canon G7 X Mark III olacak.

Canon G7 X Mark III Tasarımı Nasıl Olacak?

Asıl amacı Vlog çekmek olacak yeni bir kamera daha tanıtıma hazırlanıyor. Canon G7 X Mark III özellikleri bakımından tam olarak bu amaca hitap edecekmiş gibi gözüküyor ancak tasarım kısmında durum ne? Bir de buna bakmak gerekiyor.

Tasarım kısmında öncelikle mini bir kamera ile karşı karşıya olduğumuzu belirterek başlayalım. Canon serilerinde çok sıkça gördüğümüz tasarımın biraz daha küçültülmüş hali sunulmuş durumda.

Ön kısımda yine tek dev bir lens alanı bulunuyor ve Canon logosu dikkat çekiyor. Arka kısımda ise asıl artı bölümü görüyoruz. Kontrol butonlarının bulunduğu köşe dışında, arka kısımda neredeyse tam boy bir ekran var.

Ekranların en büyük artısı ise hareketli olması. Tamamen öne doğru dönebilen ekranlar karşımızda. Zaten tasarım kısmında Vlog temasını en iyi şekilde ortaya koyacak olan kısımda bu. Bunun dışında oldukça sağlam bir malzeme kullanıldığı da gelen bilgiler arasında. Sözü uzatmadan özelliklere geçelim.

Canon G7 X Mark III Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Tanıtım gerçekleştirilmediği için kameraların sistem özellikleri konusunda çok fazla detay yok. Ancak görselleri paylaşan kaynak tarafından kamera özellikleri konusunda da bazı detaylar verilmedi değil. İlk olarak bu modelin, 1 inç sınıfına dahil bir sensör kullanacağı ve çok daha gelişmiş bir lens sistemi sunacağı belirtildi.

Akıllı telefonlara göre en az %50 daha başarılı çekim sunulacağı anlamına geliyor. Bunun dışında 4K video çekim imkanı sunulacak. 4K çekim modları ve sıralı çekim özellikleri gibi birçok özellikle beraber gelecek olan Canon G7 X Mark III, en büyük artısı ise dahili mikrofon girişinde sunacak. Tamamen dönebilen dokunmatik ekranın yanı sıra dışarından mikrofon takılabilecek olan cihaz, tam anlamıyla Vlog çekim özelliklerini karşılıyor.

Tüm bu özellikler için istenen fiyatın ne düzeyde olacağını bilemiyoruz. Canon G7 X Mark III kameralarında yer alacak sistemler ise pek ucuz bir seri sunulmayacağını gösteriyor. Bunları tanıtımda öğrenmek mümkün olacak. Tanıtım için belirtilen tarih ise Mart ayı. Mart ayının hemen başında Canon G7 X Mark III serisinin tanıtıma çıkarıldığını göreceğiz.