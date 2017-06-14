Vodafone‘un ucuz akıllı telefonu Smart N8 tanıtıldı ve ön tarafında stereo hoparlörler, arkada bir parmak izi okuyucu ve Android 7.0 bulunuyor.

Vodafone Smart N8, şimdilik yalnızca ön ödemeli bir anlaşma ile yaklaşık 100 € fiyata mal olup, 20 € ‘dan başlayan bir kontratla alınabiliyor.

Smart N8 özellikleri – 5 inç 720p ekran, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera ve 1.5GB RAM’li bir MediaTek MT6737 dört çekirdekli yonga setinden oluşuyor.

Vodafone Smart N8 hemen piyasaya çıkıyor. Şimdilik bazı avrupa ülkelerinde satışa çıkacak. İlerleyen dönemlerde ise diğer bazı avrupa ülkelerinde de satışa çıkması bekleniyor.