Volkswagen Arteon Tüm Özellikleri ve Satış Fiyatı

Yeni otomobil serileri ve yeni otomobil teknolojileri ile karşılaşacağımız Cenevre Otomobil Fuarı teknoloji dünyasında gündem oldu. Birçok yeni aracın tanıtılacağı fuarda tabi ki şimdiden merakla beklenen özel otomobillerde yer alıyor. İşte bu serilerden birisi de Volkswagen Arteon serisi. BMW, Mercedes gibi üst segment markaların rakibi olan Volkswagen için yeni seri araçlar olacak olan Volkswagen Arteon araçlarını şimdiden özellikleri ile öne çıkmaya başladı.

Volkswagen Arteon Nasıl Bir Araba Olacak?

İlk olarak tasarımı ile dikkat çeken aracın ne gibi özellikleri var? Ne kadar sağlam ne kadar yüksek teknolojili bir araç ile karşı karşıyayız?

Volkswagen Arteon Tasarımı

Aracın tasarımı Volkswagen sedan serilerinden alışkın olduğumuz tasarım detaylarının biraz daha özelleştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor. Ön kısımda çift ızgara sistemi kullanılması ve gündüz LED farklarının yeniden tasarlanmış olmasının dışında aracın hatlarının çok daha öne çıkarılmış olması da tasarım konusunda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

İki parçalı ızgaranın LED gündüz farları ile uyum içerisine sokulmasına karşın aracın arka kısmında ise yine ilk değişimi farlarda görüyoruz. Daha karakteristik arka darların yer aldığı Volkswagen Arteon serisinde daha geniş arka camda dikkat çeken bir başka detay.

Volkswagen Arteon Motor Teknolojisi

Tasarımı ile kesinlikle Volkswagen sedan araç serisi içerisinde öne çıkacak modellerden biri olan Volkswagen Arteon serisinin motor kısmında da yine Volkswagen kullanıcılarını tatmin edecek çözümler var. Toplamda seride 6 farklı motor seçeneği bulunuyor. Yakıt sistemlerine göre 3 motor benzinli, 3 motor serisinin de dizel olarak geleceği belirtilen araçların beygir gücünde de motor teknolojilerine göre değişim söz konusu.

Hemen her benzinli motorda 4 teker çekiş sistemi yer alacakken en yüksek performans özelliklerine sahip olacak olan motorun 276 beygir gücünde olması bekleniyor. Bunun dışında dizel motor kısmında ise en yüksek güce sahip olacak olan motor 237 beygir olacak. Diğer iki motor seçeneği olan 190 beygir ve 150 beygir seçenekleri olacak. Vites konusunda ise 7 ileri DSG vites seçeneği sunulacak olan araçların performans değerleri ise Cenevre fuarında karşımıza çıkacak.

Volkswagen Arteon İç Ortam Teknolojisi

İç tasarım konusunda en iddialı Volkswagen araçlarından biri olması beklenen Volkswagen Arteon serisinde genel olarak siyah ve gri renklerin hakim olduğu bir konsol tasarımı karşımıza çıkıyor. Özel versiyonlarında deri tasarımları da bulunacak olan aracın donanım paketleri ne kadar yükselirse iç teknolojisi de o derece değişiklik göstermekte.

İlk paket ile son donanım paketinde ciddi farklılıklar olduğunu da ekleyelim. İlk araç paketinde ön kısımda sadece 6.5 inçlik bir multimedya sistemine yer veriliyor. Tabi navigasyondan eğlence sistemlerine kadar hemen her ekstra özellik bu araç serisinde de yer alıyor. Bunun dışında en üst paket serisinde ise 9.2 inçlik dev bir multimedya ekranı karşımıza geliyor. Bu sefer ise ekstra birçok teknoloji ve araç kontrol sisteminin seriye dahil edildiğini belirtelim.

Çıkış Tarihi

Volkswagen Arteon serisi kesinlikle en iddialı sedan araçlardan biri olacak. Haliyle satış oranının epey fazla olması beklenen araçların yaz aylarının başında satışa sürüleceği belirtiliyor. Fakat net tarih ve satış fiyatının fuardan sonra kesinleşmesi bekleniyor.