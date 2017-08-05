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Volkswagen Arteon’u Görme Engelli Eckert Fotoğrafladı

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Volkswagen Arteon’u Görme Engelli Eckert Fotoğrafladı
05-08-2017
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Avrupa’nın otomotiv devi Volkswagen’in yeni tanıttığı modeli Arteon’un tanıtımında görme engelli ünlü fotoğrafçı Pete Eckert yer aldı.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Eckert’in gözleri görmeden nasıl fotoğraf çekebildiğini anlattığı reklam filminde yeni model arabanın kıvrımlarının fotoğraf çekimine uygun olduğunun altı çiziliyor.

Çekim süresinde arabanın tüm detaylarını tek tek ışıklandıran Eckert, “sanatım görme engelliler ile engelli olmayanlar arasında bir köprü kuruyor” diyor.

Grabarz & Partner Hamburg adlı kreatif ajans tarafından hazırlanan reklam filmini Bubbles Film Almanya’da çekti.

Kaynak: Marketing Türkiye

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