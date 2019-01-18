Volkswagen, markanın araba yarışlarına katılımını kutlamak için inşa edilmiş yedinci nesil Golf GTI‘nın kaslı bir versiyonu olan Golf GTI TCR‘yi resmi olarak duyurdu.

TCR, firmanın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en hızlı önden çekişli Golf ve en yüksek hızı 250 KM’den 260 KM‘ye yükseltme seçeneğine sahip. 0-100 KM hızlanması ise Golf GTI Clubsport S‘den 0.3 saniye daha hızlı, (5.6 saniye).

Önceki Turbo GTI Clubsport ile aynı turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motoru kullanıyor, aşırı yükleme modunda 286 hp güç üretiyor. Bu süre zarfında motor, isteğe bağlı performans paketiyle birlikte standart Golf GTI‘lardan 44 hp daha fazla geliştirirken, tork aynı kalıyor. Benzin partikül filtresi ile birlikte geliyor ve yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ve ön aks diferansiyel kilidi ile birlikte kullanılır. Manuel bir şanzıman seçeneği maalesef yok.

Golf GTI TCR, daha belirgin bir ön ayırıcı, daha geniş yan eşikler, TCR’ye özgü bir spoyler ve arkada tam genişlikte bir difüzör ile standart Golf GTI’den ayrışıyor. Alıcılar, eşiklerin arkasındaki TCR etiketlerini, ızgara tasarımına yansıyan petek yapısına sahip olan bir gövde tarafı folyosunu ve kapı açıldığında arabanın yanına bir TCR logosu yansıtan lambalarını belirleyebilecekler. LED ön farlar, otomatik acil durum frenlemesi ve Aktif Bilgi Ekranı dijital gösterge tablosu ile birlikte standart olarak gelir.

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Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı, ancak Volkswagen’in kendi topraklarında TCR 38.950 Avro’ya mal olacak. Alıcılar, spor ayarlı arka amortisörler ve Dinamik Şasi Kontrolü, en yüksek hız yükseltme ve cadde ya da yarı kaygan lastiklerde 19 inç alaşım jantlar gibi çeşitli ekstra paketler arasından seçim yapabilecekler.