Volkswagen Passat 2019 Fiyat Listesi

Alman otomotiv devi Volkswagen, son yılların yükleyen yıldızları arasında gösterilebilir. Markanın sunduğu yeni araçlar bir yana, ünlü serileri için yaptığı güncellemelerde bir hayli konuşulmaya devam ediyor. Kısa süre önce güncelleme alan efsane serilerde birisi de Volkswagen Passat modeli.

Markanın en çok satılan araç modellerinden biri olmasının yanı sıra, en çok önem verilen araç modellerinden biri olan seri bu sene de çok satan araçlar arasındaki yerini aldı. Peki, Volkswagen Passat 2019 modeli ne kadar başarılı? Bu kadar yüksek oranda satışlar elde eden serinin farkları neler?

Volkswagen Passat 2019 Tasarımı

Tasarım kısmı, bir aracın en az motor seçenekleri ya da teknik donanımları kadar önem verilen kısımları arasında gösterilebilir. Söz konusu tasarım olduğunda ise Volkswagen başarısını gösteriyor.

Özellikle uzun süreli tecrübenin ürünü olan Volkswagen Passat modelleri için bu durumun geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sedan modeller için en iyi serilerden biri olan Volkswagen Passat 2019 araçlarının birkaç kasa güncellemesi sonrasında fark yaratan bir tasarımla geldiğini de söylemek yanlış olmayacaktır.

Güncellenmiş olan yeni kasada, ön kısmın geniş bir kaput alanıyla öne çıktığını görüyoruz. Kaput kısmında genel olarak pürüzsüz bir yüzey söz konusu. Üst kısımda sunulan pürüzsüz yüzeyin yanlarda keskin çizgilerle desteklendiği görülüyor. Ön kısma indiğimiz zaman ise paralel geniş ızgara yapısının ortaya çıktığını görüyoruz.

Üst üste sıralı bir şekilde sunulan geniş ızgara üzerinde ortalanmış bir şekilde gelen marka logosu var. Volkswagen Passat logosuna paralel olarak sunulan plaka alanı da yine dikkat çeken bölümler arasında yer alıyor.

Daha alt kısma girmeden, bu ızgara alanının yanlarında direk farlara geçiş yapıldığını ekleyelim. Logonun altında yer alan ızgara alanlarının iki tarafında farlar öne çıkıyor. LED gündüz farklarıyla çevrelenmiş farlarında keskin hatları desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Üst kısımda yer alan detayları bırakıp plaka alanının altına indiğimiz zaman ise yine boydan boya uzanan geniş iki ızgara karşımıza çıkıyor. Sis lambalarının da içerisinde bulunduğu ızgaralar bir hayli göze çarpıyor ve aracın çok daha dikkat çekici bir görüntüye kavuşmasını sağlıyor.

Tek bir omuz çizgisi üzerinde ilerleyen orta kasa bölümünü bir kenara bırakacak olursak, tavan bölümünde de panoramik cam tavana yer verildiğini görüyoruz. Bu hem aracın daha geniş bir iç hacim hissi vermesi anlamına geliyor hem de dıştan sunulan tasarım biraz daha prestijli bir hale geliyor.

Arka tasarıma geçtiğimiz zaman ise sedan serilerinden alışkın olduğumuz yapının yansıtıldığını görüyoruz. Bagaj bölümüne kadar uzanan LED lambaların yer aldığı arka kısımda, Volkswagen logosunun ortalanmış bir alanda olduğunu ve bagaj kapağı görevini üstlendiğini görüyoruz. Bunun dışında arka kısımda ön çok dikkat çeken bölüm egzozlar.

Plaka alanının sağ ve sol kısmına yerleştirilen çift egzoz çıkışı var. Çift egzoz çıkışıyla beraber, egzoz çıkışlarının çok daha geniş olduğunu da ekleyebiliriz. Dış tasarım kısmında vurgulayacağımız son kısım ise jantlar olacaktır. 19 ince kadar varan geniş jant seçenekleri sunan Volkswagen Passat 2019, tam olarak 10 ayrı seçim sunuyor. Sürücülerin istedikleri seriyi tercih etmesi mümkün.

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İç Tasarım Nasıl?

Volkswagen Passat 2019 modelinin iç tasarımı, en az dış tasarım kadar göz alıcı ve aracın genel olarak bir hayli öne çıkmasını sağlıyor. Volkswagen Passat serilerinde sunulan prestijli yapının iç tasarımla karşımıza çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada yeni serinin biraz daha başarılı olduğu da bir gerçek.

İç tasarıma baktığımız zaman, direksiyon bölümünde yer alan dijital göstergeler bizi karşılıyor. Standart göstergelerin hemen ortasında yer alan dijital gösterge alanı, çok daha fazla bilgi sunan gelişmiş bir yapıya yer verilmesini sağlamış. Bu kısımda araç bilgileri gibi önemli detayları görebiliyorsunuz.

Direksiyon kısmında ise yine 3 destek noktalı bir seri kullanılmaya devam ediyor. Alt destek noktasının ortasının boşluk olması, sportif bir görüntü elde edilmesini saplamış durumda. Sağ ve sol destek kısımlarında ise direksiyon kumandaları yer alıyor. Sürüş sırasında kolay kontrol sunacak olan buton yerleşimi de bir hayli başarılı.

Bunun dışında araç içerisinde direksiyon bölümünden cam kenarlarına kadar uzanan, kromaj kaplı klima ızgaraları göze çarpıyor. Oldukça şık bir görüntü elde edilmesini sağlayan ızgaraların tam orta kısmında analog saat kullanımı devam ediyor.

Daha önceki Volkswagen Passat modellerinde de bu saatin kullanıldığını görmüştük. Artık bu modeller için standart bir saat özellik olarak analog saat yerleşimine yer verildiğini söyleyebiliriz.

Saatin hemen altında ise uyarı ışıklarının ve bazı kontrol butonlarının ince bir çizgi olarak sunulduğunu görüyoruz. Yine bu kısmın altında da oldukça geniş bir multimedya ekranımız var. Araç içi bilgi sisteminin kontrol edildiği bu ekran yine tüm sistemin düzenlendiği bölüm olarak karşımıza çıkmakta.

Multimedya ekranının hemen altında ise klima kontrol butonları ve düzenleme butonları yer alıyor. Kademe kademe biraz daha konsol içerisine giren bir basamak tasarımı söz konusu. Daha alta indiğimiz zaman ise V şeklinde vites alanını ve vites alanının yanında yer alan butonları görüyoruz.

Biraz daha geride elektrikli park frenine yer verildiğini ve saklama alanlarının da öne çıktığını ekleyelim. Benzer sedan serilerine göre biraz daha geniş iç hacmi ve etkileyici tasarımı bulunan Volkswagen Passat 2019, sürücü ve yolcu koltuklarında da tam ergonomik koltuklarıyla öne çıkmakta. İç tasarım kısmında da yer vereceğimiz son detay bu olabilir.

Motor Seçenekleri Nasıl?

Volkswagen Passat 2019, tasarımı ile çok konuşulduğu kadar motor seçenekleriyle de dikkat çeken araçlardan bir tanesi. Daha önce sunulan modellerde olduğu gibi Volkswagen Passat 2019 modelinde de performans odaklı motorlar karşımıza çıkıyor. Genel olarak iki farklı motor seçeneği var. İlk motor seçeneğinde 1.5 TSI ACT motor kullanılmakta.

Bu motorun 150 beygir güce sahip olduğunu ve iki farklı şanzıman seçeneğiyle geldiğini ekleyelim. İlk şanzıman kısmında 6 ileri manuel vites seçeneği sunuluyor.

İkinci şanzıman kısmında ise 7 ileri otomatik DSG şanzıman kullanıldığını görüyoruz. Her iki seçim de sürücüye kalmış durumda. İkinci motor seçeneğinde ise 1.6 TDI serisine yer veriliyor.

Bu motorda hacim biraz daha yüksek olsa da beygir gücünün biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu motorda da 120 beygir güç sunuluyor ve 7 ileri DSG şanzıman sistemine yer veriliyor. Her üç motor seçeneğinin de paketlere göre değişiklikler gösterdiğini de ekleyelim.

Araç İçi Teknolojiler Nasıl?

Yeni serinin araç içi teknolojiler kısmında da oldukça başarılı bir model olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Üst segment bir araç olması nedeniyle araç içi teknolojiler kısmında da tatmin edici bir seri söz konusu. Dilerseniz hemen yeni seri içerisinde yer alan teknolojilerden söz edelim.

Trafik Sürüş Asistanı: Volkswagen araçlarında karşımıza çıkan trafik kontrol teknolojisinin bu modelde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Söz konusu teknoloji sayesinde adaptif hız kontrol sistemi ve şerit takip sistemi bir arada çalışıyor.

İki sistemin bir arada işlediğini görüyoruz. İlk olarak gelişmiş adaptif hız kontrol sistemi çalışıyor. Ön kısımda yer alan radar sayesinde, 200 metrelik bir alan içerisinde yer alan araçlar taranıyor. Trafik durumuna göre gaz ve fren ayarlaması yapılıyor ve güvenlik takip mesafesinin korunması sağlanıyor.

Bunun dışında şerit takip sisteminin de bu sistemle beraber çalıştığını ekleyelim. Dikiz aynası üzerinde yer alan kamera yardımıyla sunulan şerit takip sisteminde de aracınızın şerit çizgilerini tanıması ve şerit çizgileri içerisinde hareket etmesi sağlanıyor. Kısacası yarı otonom bir sisteme yer veriliyor.

Trafik kontrol sisteminde ortak olarak çalışan bu teknolojinin tek dikkat çeken kısmının ise hız sınırlaması olduğunu ekleyelim. 0-60 km hız arasında söz konusu asistan devreye giriyor. Daha yüksek hızlarda ise yine sürücü güvenliği için trafik asistanının devre dışı kaldığını görüyoruz.

Dynaudio Ses Sistemi: Volkswagen Passat 2019 araçlarında dikkat çekmemiz gereken teknolojilerden birisi de özel ses sistemi. Araç içerisinde yer alan multimedya ekranıyla doğrudan bağlantılı olarak çalışan ses sistemi, özel bir akustik sunuyor.

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Sistemde 16 kanallı dijital bir amfiye yer veriyor ve 10 adet hoparlör kullanılıyor. Araç içerisinde dengeli bir şekilde dağıtılmış olan 10 adet hoparlörün sunduğu toplam ses gücü ise 700 Watt gibi oldukça iddialı bir değer. Volkswagen Passat 2019 modelinin rakiplerinden öne çıkmasını sağlayan önemli bir ayrıntı olan ses sisteminin artısı da tartışılmaz.

ErgoComfort: Tasarım kısmında da söz ettiğimiz gibi Volkswagen Passat 2019 modelinde yer alan koltuklar ergonomi yönüyle öne çıkıyor. Aracın koltukları kısmında comfort serisi özel bir teknolojiye yer veriliyor.

Bu sayede 14 yönlü ayar imkanı sunuluyor. 4 yönlü bel desteği ayarı, elektrikli masaj fonksiyonu, sırtlık açısının ayarlanması, minder uzunluğu, yükseklik ayarı gibi artıları bulunan koltukların AGR onayını almış ve tam olarak ergonomik olduğunu da ekleyelim.

Klimatronik: Yine araç içerisinde konfor yönünün öne çıkmasını sağlayan teknolojilerden birisi de klimatronik teknolojisi. Araç içi konforu arttırmak için önemli bir teknoloji olarak gösterebileceğimiz klimatronik, 3 bölgeli tam otomatik bir klima sistemi.

Araç içerisinde yer alan yolcu sayısına göre klima gücünü ayarlamanıza izin veren ve bunun dışında genel olarak farklı performans modları bulunan teknoloji, geri vitese geçildiğinde otomatik olarak iç sirkülasyon moduna geçiyor ve egzoz dumanı kokusu gibi kokuların dışarı atılması sağlanıyor. Yine araç içerisindeki konforun yükseltilmesi konusunda başarılı bir model söz konusu.

Dinamik LED Farlar: Dinamik LED far sistemi de yine fark yaratan teknolojilerden bir tanesi. Virajlara göre aydınlatma sunan LED farlar, aynı zamanda aydınlık durumuna göre ışık şiddeti için düzenlemeler sunabiliyor. Aynı şekilde stop lambaları kısmında da LED desteğinin sunulduğunu da ekleyelim.

Isıtmalı Direksiyon ve Ambiyans Aydınlatması: Hem iç tasarım kısmında hem de konfor kısmında bir artı olarak karşımıza çıkan artılar arasında gösterilen ısıtmalı direksiyon ve ambiyans aydınlatması da önemli artılar arasında.

Dijital Gösterge Paneli: Sürücünün gözünü yoldan ayırmadan araç sistemleri hakkında bilgi almasını sağlayan teknoloji, sıradan gösterge panellerine göre çok daha işlevsel olan gösterge paneli, aracınız hakkında en detaylı bilgiye ulaşmanızı sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranları sayesinde net bir görüntü sunan sistem, aracınızın anlık durumu hakkında bilgi görüntülüyor.

Bunun yanında modlara göre de geçiş sunulması sağlanıyor. Mesela Navigasyonunuzu çalıştırdığınız zaman, hız ve devir göstergeleri küçültülüyor ve ekranın ortasına navigasyon alanı geliyor. Bu şekilde gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek kalmadan navigasyonu takip edebiliyorsunuz. Benzer şekilde diğer modlar için de yine bu ekran üzerinden destek sunuluyor.

Çevresel Görüş Sistemi: Aracın etrafına yerleştirilmiş olan 4 kamera ile çalışan teknoloji, aracın çevresinin 360 derece kuşbakışı olarak görüntüsünün sunulmasını sağlıyor. Görüntüyü araç içerisinde yer alan multimedya ekranında görmeniz sağlanıyor. Bu şekilde aracın yakın çevresine ilişkin detaylı bilgi alabiliyorsunuz.

Özellikle görüş açısının dar olduğu alanlar için söz konusu teknolojinin oldukça işlevsel olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Park sırasında ya da aracınızı dar yollardan geçirirken büyük kolaylık sağlayan kameraların kontrollerinin yine multimedya ekranı üzerinden yapıldığını da belirtelim.

Geri Görüş Kamerası: Aracın içerisinde yer alan tüm çevre görüş sistemleri ve fren destek sistemlerine ek olarak bir de geri görüş kamerası sunulmakta. Park asistanı olarak da adlandırılan geri görüş kamerasının, yine içeri de yer alan multimedya üzerinden kontrol edildiği görülüyor.

Çevre görüş sistemiyle bir düzen içerisinde çalıştığını gördüğümüz sistem, park asistanı görevini görüyor ve aracınızı kolayca park etmenizi sağlıyor.

Volkswagen Passat 2019 Fiyatları

Söz konusu modeller için farklı fiyat seçenekleri var. Paketlere göre değişen fiyat seçeneklerinin, sürücü seçimlerime göre de değişiklikler gösterebileceğini ekleyelim. Fiyatlar ise şöyle;

Trendline Modeli: 161.500 TL

Impression Modeli: 243.800 TL

Comfortline Modeli: 180.600 TL

Highline Modeli: 294.300 TL

Paketler için sunulan bu fiyatlar başlangıç fiyatları. Sürücülerin seçeceği donanımlara göre değişiklikler ve fiyat kısmında artışlar yaşanabilir. Dediğimiz gibi paketlerin buna göre seçilmesi gerekiyor.

Ekleyeceğiniz bir donanım paketi ya da bir jant paketine göre fiyatların değiştiğini söyleyebiliriz. Volkswagen Passat 2019 modeli hakkında merak ettiğiniz başka bir detay varsa, yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.