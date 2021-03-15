Volkswagen, Tesla’yı Sollamak İçin Kolları Sıvadı!

Volkswagen, Avrupa’da yarım düzine akü hücresi tesisi kurmayı ve küresel olarak elektrikli araçları şarj etmek için altyapıyı genişletmeyi, Tesla’yı sollama çabalarını hızlandırmayı ve elektrikli arabaların toplu olarak benimsenmesini hızlandırmayı planlıyor.

Pille çalışan arabalara doğru büyük bir geçişin ortasında olan dünyanın 2 numaralı otomobil üreticisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa’da 2030 yılına kadar tek başına veya ortaklarla inşa edeceği altı pil hücresi fabrikasına sahip olmak istediğini söyledi.

Grup, 2015 yılında ABD dizel emisyon testlerinde hile yaptığını kabul edene kadar elektrifikasyon konusunda geride kalmıştı ve elektrikli araçlar için yeni Çin kotalarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Şimdi sektördeki en iddialı programlardan birine sahip.

Volkswagen, Avrupa fabrikalarının yılda 240 gigawatt saate kadar ortak üretim kapasitesine sahip olacağını ve ilk fabrikanın 2023’te faaliyete geçeceğini ve İsveç’in Northvolt’uyla ortaklaşa kurulacağını söyledi.

Bunu 2025’te Almanya’nın Salzgitter şehrinde bir fabrika, 2026’da İspanya, Fransa veya Portekiz’de bir fabrika ve 2027’ye kadar Polonya, Slovakya veya Çek Cumhuriyeti’nde bir tesis izleyecek. 2030’a kadar iki fabrika daha kurulacak.

Yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, ilk iki fabrikanın Volkswagen’in finansal planlamasına zaten yansıdığını, ancak grubun şu anda sonraki fabrikaların finansal hedeflere nasıl uyduğu konusunda “derin tartışmalar” içinde olduğunu söyledi.