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Volkswagen Yeni Apple Car’dan “Korkmuyor”!

Volkswagen üst düzey yöneticisinin söylediklerine göre şirket, Apple'ın yeni sürücüsüz araçlarından korkmuyor!

Ayşen Sıla

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Apple’ın son zamanlarda dahili kod adı “Project Titan” olan sürücüsüz bir araç üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirketin 2014 yılında proje üzerinde çalışmaya başladığı biliniyor. Kısa süre önce çıkan söylentilerse, şirketin otonom teknolojisinin yakında piyasaya çıkacağını belirtiyor. Ancak Volkswagen CEO’su şu anda bunun acil bir tehdit olduğuna inanmıyor.

Bir rapora göre, Volkswagen’in üst düzey yöneticisi Apple Car’dan “korkmadığını” belirtti. CEO Herbert Diess’e göre, Cupertino merkezli dev ve yeni sürücüsüz arabası 2 trilyon dolaelık otomobil endüstrisi Volkswagen’i bir gecede geçemeyecek.

Apple henüz bir otomotiv üzerinde çalıştığını doğrulamamış olsa da Diess, söylentilerin ve raporların hala “mantıklı” olduğuna inanıyor. iPhone üreticisi zaten pil teknolojisi, yazılım ve tasarım konusunda da uzmanlığa sahip.

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Dahası, Volkswagen CEO’suna göre Apple, bir otomobil yaratmak için bu alanlardaki uzmanlığını etkin bir şekilde kullanabilir. Volkswagen, dünyanın ve Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden biri ve Almanya merkezli. Sektörde de önemli bir yere sahip. Ancak yetkili, Apple’ın piyasadaki görünümünden endişe duymuyor ve piyasadaki konumunu engellemeyeceğine inanıyor.

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Cepkolik
KaynakMacrumors

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