Volkswagen, Yeni Nesil Araçları İçin Windows’la Ortaklık Kurdu!

Otonom araçlar, 5G teknolojisinin artan kullanımıyla birlikte tüm dünyada kademeli olarak yer kazanıyor. 5G bağlantısı büyümeye devam ederken, aynı zamanda AutoX’ler gibi ticari kullanıma hazır otonom araçlara sahip daha fazla startup ve otomobil üreticisi görmeyi umuyoruz.

Teknoloji devi ve bulut bilişim güç merkezi Microsoft, otonom araçlar üretmek için Alman otomobil üreticisi Volkswagen ile bir ortaklık yaptığını duyurdu. Ortaklık, Volkswagen’in sürücüsüz modelinin gelişimini hızlandırmak için Microsoft’un bulut teknolojisindeki uzmanlığından yararlanacak.

Volkswagen, Microsoft’un bulut teknolojisi dağıtımını tamamen otonom araçlara genişletiyor. Otomobil üreticisi, Microsoft’un Azure Bulut bilgi işlem platformunu kullanarak, otonom sürüş sistemleri alanında daha fazla gelişmenin dayanak noktası olacak bir Otomatik Sürüş Platformu (ADP) geliştirmeyi umuyor.

Microsoft Azure, Microsoft’un iyi geliştirilmiş ve güçlü bulut bilişim koludur. Bu kol, birçok kuruluş ve işletme daha fazla güvenlik, hız ve genel çok yönlülük için kritik kaynaklarını buluta taşıdıkça daha etkili hale gelen bir dizi hizmet ve çözüm sunuyor.

Volkswagen, Otonom Sürüş Platformu çerçevesinde otonom araç sistemlerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan büyük veri gereksinimlerini fark etmiş. Microsoft ile yaptığı bu ortaklık sayesinde şirket, aylardan itibaren otonom sürüş sistemlerinin geliştirme döngüsünü hızlandırabilecek. Microsoft’un bulut teknolojisinin muazzam bilgi işlem ve veri yeteneklerini dağıtarak haftalarca deneme yapabilecek.