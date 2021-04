Volkswagen’den Hoş Karşılanmayan 1 Nisan Şakası!

Gazetecilerin, yılın bu zamanında 1 Nisan şakalarını yapan tuhaf şakacılara karşı ihtiyatlı oldukları söylense de, çok az kişi multi milyar dolarlık bir şirket olan Volkswagen’den bu tür bir şaka beklemiyordu.

Alman otomobil üreticisi Salı günü yaptığı açıklamada, komik olmak ve yeni bir elektrikli ticari aracı tanıtmak amacıyla ABD’deki yan kuruluşunun adını “Voltswagen of America” ​​olarak değiştirdiğini söyleyen yanlış bir haber bülteni yayınladığını itiraf etti.

The Associated Press (AP), USA Today, CNBC ve The Washington Post da dahil olmak üzere birçok haber kuruluşu orijinal basın açıklamasını gerçek haber olarak bildirdi, bazıları bunun şaka olmadığı konusunda kesin olarak emin olduğunu da söyledi.

Şaka, Almanya’daki şirket merkezinde bir yetkiliye ulaşarak aldatmacayı ilk kez ortaya koyan The Wall Street Journal’a göre, şirket için hisse senedi fiyatlarını kısa bir süre bile yükseltti.

Şirket sözcüsü Lauren Easton, “Associated Press, Volkswagen tarafından ABD’deki yan kuruluşunun bir isim değişikliği planladığına dair defalarca güvence aldı ve şu anda yanlış olduğunu bildiğimiz bu bilgiyi bildirdi,” dedi. “Hikayemizi düzelttik ve yeni bir tane yayınladık. Şirketin kabulüne göre. Bu ve kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi doğru gazeteciliğe ve kamu yararına zarar verir.” diye ekledi.

Hikaye, pazartesi günü bir şirketin web sitesinde bir haber bülteninin kısa bir süre yayınlanması ve ardından ortadan kayboldu ancak bazı dikkatleri üzerine çekmeden önce ortaya çıktı. Şaka hakkında yorum yapmayı reddeden CNBC’nin, bunu meşru haber olarak bildiren ilk büyük haber kuruluşu olduğuna inanılıyor.