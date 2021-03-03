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Volvo, 2030 Yılına Kadar Yalnızca Elektrikli Araç Üretecek!

Volvo, tamamen elektrikli araç üretimine başlayacak. Aynı zamanda araçları online olarak satmayı hedefliyor.

Ayşen Sıla

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Volvo, İsveç’teki üretim tesislerini yalnızca elektrikli araçlar üretecek şekilde tamamen dönüştürmeyi planlıyor ve hedefi 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi umuyor. Böylece Volvo, bu on yılın sonunda içten yanmalı otomobil pazarından tamamen çıkmayı planlıyor.

Şirket, içten yanmalı araçlar için uzun vadeli bir gelecek olmadığını söylüyor ve 2025 yılına kadar tamamen EV üretimine geçme kararı alan İngiltere merkezli otomobil üreticisi Jaguar’a katılıyor.

Volvo, ilk tam elektrikli otomobili olan XC40 Recharge SUV’u 2019’da piyasaya sürdü. XC40 Recharge, 200 mil menzile ve aynı hızda şarj etme özelliğine sahipti. Piller sadece 40 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyordu. Volvo, ikinci tam elektrikli aracını da piyasaya sürmek üzere.

Buna ek olarak Volvo, fiziksel mağazaların işletilmesiyle artması beklenen işletme giderlerini önemli ölçüde azaltmayı amaçlayarak elektrikli arabaları yalnızca online satacağını söylüyor.

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Şirket, 2025 yılına kadar otomobil satışlarının yjzde 50’sine kadarını elektrikli hale getirme planlarını açıkça artırıyor ve yeni stratejinin “elektrikli modellerine yönelik çok güçlü talep nedeniyle mevcut hedeflerin hızlanması” olduğunu söylüyor. Müşteri beklentilerini fazlasıyla aşacak daha az modele odaklanarak her zaman bilinen olağanüstü kaliteyi karşılamaya devam edeceğini de sözlerine ekliyor.

Volvo ayrıca, müşteri beklentileriyle kolayca uyumlu bir yalnızca çevrimiçi satış modeline sorunsuz bir şekilde geçmek için e-ticaret platformuna güçlü yatırımlar yapmayı umuyor.

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KaynakThe Guardian

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