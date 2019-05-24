Çevrimiçi dünyada insanlar güvenliği ve anonimliği arttırmaya çalışırken, Sanal Özel Ağın (VPN) ve VPN istemcisinin kullanımı son yıllarda çarpıcı bir şekilde artmıştır. Bu sistem cihazları, çevrimiçi olduğunuzda sizi meraklı gözlerden korumanıza yardımcı olur, ancak bulunduğunuz bölgede kısıtlanabilecek bazı içeriğe de erişmenizi sağlar.

Bu makalede, “VPN nedir?” Sorusu düzgün bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, en iyi seçimleri yapmanıza izin veren en son VPN bilgilerini veren VPN’lerle ilgili her şeyi öğreneceksiniz.

VPN’ye Genel Bakış

Bunu çok basit bir şekilde ifade etmek için, Sanal Özel Ağ (VPN) Kişisel Bilgisayarınızı (PC), tabletinizi veya akıllı telefonunuzu başka bir bilgisayara bağlar; bu da İnternette bir yerde sunucu olarak da adlandırılır ve internette gezinmek için erişim sağlar.

Bu sunucu farklı bir konumda veya kıtadaysa, sunucunun bulunduğu aynı ülkeden bağlanıyormuşsunuz gibi görünecektir. Bu bağlantı sayesinde, başlangıçta konumunuzda erişiminiz olmayan sitelere erişebileceksiniz. Bir VPN ayrıca internette gezinirken anonimlik verdiğiniz için güvenlidir.

VPN kullanımı güvenli midir?

VPN’lerin güvenli olup olmadığına karar vermeden önce, onlar hakkında hayati bilgiler düşünelim. VPN’lerin IP adresinizi gizlemeye yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir, ancak bunun dışında, VPN’ler de çevrimiçi olduğunuzda VPN sunucusuna bağlı bilgisayarlar arasında gönderilen ve alınan verileri şifrelemeye yardımcı olur.

Hafızanızı yenilemek için şifreleme, verilerin kodlanması (dönüştürülmesi) işlemidir, böylece yalnızca doğru kod çözücüye sahip bir bilgisayar (tercüman) okuyabilir ve kullanabilir, bu da sonuçta bilgi sızıntısını veya bilgisayar korsanlığını önler. Tüm bu ayrıntıları göz önünde bulundurursanız, güvenilir bir sağlayıcı tarafından VPN hizmetini seçerseniz VPN’in kullanımı güvenlidir.

Kullanım ve kurulum kolaylığı

Bir VPN servisinin kullanımıyla ilgili tekniklere ve prosedürlere bakıldığında, kullanıcının tüm bilgilerle bunalmış hissetmesi normaldir. Gerçek şu ki, çevrimiçi güvenliği sağlamak çok teknik olmak zorunda değildir. Pek çok platform, süreci basitleştirmek için bir yürümeye başlayan çocuk bile anlayabilmenin bir yolunu buldu.

Çoğu platform için, kurulum kılavuzunu kolayca okuyabilir ve VPN’inizi kendiniz çalıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, bir VPN kullanımı, bağlantının yavaş olmasına neden olabilir; bu, büyük ölçüde VPN sunucusunun uzaklığına bağlıdır, ancak bağlantının yavaş olması için başka nedenler de vardır. Birçok ücretli VPN platformu bu durgun bağlantının üstesinden gelmenin bir yolunu buldu.

Bazı ülkelerde VPN kullanmanın yasal olmadığını unutmayın. Yüklemeden önce VPN’lerle ilgili konularda konumunuzun çevrimiçi düzenlemesini kontrol etmeniz akıllıca olacaktır. VPN hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için, belirli bağlantı özelliklerine sahip farklı platformlar tarafından bir tür yazılım geliştirilmiştir.

Bu yazılım çözümleri çoğunlukla VPN istemcileri olarak anılır. VPN istemcilerini kullanma ve yükleme yöntemleri, farklı işletim sistemleri ve aygıtlar arasında değişiklik gösterir, ancak hepsi en son güvenlik özelliklerini sağlamaya çalışır. CISCO gibi şirketler, bilgisayarınızın VPN sunucularıyla etkileşimini geliştirmek için sürekli yeni yollar aramaktadır ve bununla birlikte başka birçok örnek daha vardır.

VPN istemcisi

VPN istemcisi, kullanıcının cihazındaki bir VPN sunucusundan bir bağlantı veya veri servisi kurmayı amaçlayan bir yazılım parçasıdır. VPN altyapısının bir parçası ve VPN hizmetlerinin son alıcısı.

Bir VPN istemcisi kendi başına veya VPN istemci yazılımıyla birlikte yüklenen ve tasarlanan bir ağ aygıtı olarak çalışmak üzere oluşturulabilir. Bir VPN istemcisi, VPN servislerinden faydalanmadan önce bir VPN sunucusuna bağlanır.

Kimlik doğrulaması yapıldıktan ve gerekli bilgileri sağladıktan sonra, VPN istemcisi VPN’e bağlanır. Bazı şirketler, VPN yazılımıyla önceden yüklenmiş olarak gelen VPN istemcileri için bağımsız donanım aygıtları sağlar.

Bir VPN istemcisi nasıl çalışır?

VPN istemcisini kullanmak için önce yazılımı indirmeniz gerekir. İndirme işlemi farklı VPN platformları için değişiklik gösterir, bu nedenle bir VPN seçtikten sonra (tercihen ücretli) indirmenin nasıl yapılacağına dair bir talimat verilir ve kafa karıştırıcı olduğu kanıtlanırsa müşteri desteğiyle de iletişime geçebilirsiniz. Yüklemeden sonra, istemciyi aç ve bağlan’ı tıklayın. İnternete güvenle göz atmaya hazırsınız.

Bir VPN istemcisi bir VPN sunucusuyla iletişim kurmaya başlamadan önce, güvenli özel bilgiler içeren veri paketleri göndererek önce birbirlerini doğrulamaları gerekir. İki taraf arasındaki bu karşılıklı kimlik doğrulama işlemi, müşterinin doğru sunucu ile iletişim kurmasını ve bunun tersi olmasını sağlar.

İletişim, bir VPN tüneli (bir konumdan diğerine veri ileten sanal bir tünel) aracılığıyla yapılır. VPN tünelinin her iki ucundaki iki taraf bu verileri başarıyla kodlayabilir veya kodunu çözebilir (okuyabilir veya yorumlayabilir). Kullanıcı tarafında, bu işlem VPN istemcisi tarafından yapılırken, VPN sunucusu sonunda, özel olarak üretilmiş donanım veya yazılım bu işi yapar.

Bir VPN istemcisi, değiştirilen verilerin VPN sunucusuna gönderilmeden önce şifrelenmesini veya şifrelenmesini sağlar. Bu kodlama nedeniyle, kullanıcı tarafından hackerlar, İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS’ler) veya devlet kurumları gibi bu bilgileri görüntüleme yetkisi olmayanlar, bilgiye erişemez veya şifreli verileri anlayamaz.

VPN ağ geçitleri ve tüneller

Bir VPN altyapısı kapsamında, bir VPN tüneli, cihazınızla başka bir ağ arasında şifrelenmiş bir bağlantı iken, VPN ağ geçidi, diğer sunucuyla bağlantıyı sağlayan ve sürdüren bir varlıktır. Uygulama, bir bağlantı veya bağlantı kurmak için bir VPN ağ geçidi tarafından sağlanan erişimi aramak için bir VPN istemcisi kullanarak çalışır.

Bu bağlantı daha sonra, kullanıcıların ve işletmelerin verilerini VPN istemcisi ve sunucusu arasında aktarmak üzere güvenli bir tünel oluşturmak için kullanılır. Temel olarak, bu bağlantı daha “istemci-sunucu” yapısına benzer. Bir VPN ağ geçidi sunucu, VPN istemcisi istemci, VPN tüneli ise köprüdür.

VPN istemcisi türleri

VPN istemcilerinin internet güvenliği konusunda belirli bir işlevi olmasına rağmen, farklı türlerde geliyor. VPN sunucusuna bağlanmak için kullanılabilecek iki büyük VPN istemcisi türü vardır.

En yaygın olanı, Yerel veya yerleşik VPN istemcisidir. Bu tür istemci, bazı işletim sistemlerinde önceden yüklenmiş veya önceden tasarlanmış bir VPN anlamına gelir. Örneğin, Windows’ta Noktadan Noktaya Tünel Protokolü (PPTP), Katman 2 Tünel Protokolü (L2TP) ve Güvenli Yuva Tünel Protokolü (SSTP) olabilir; MacOS’ta L2TP ve Internet Key Exchange sürüm 2 (IKEv2); Android’de L2TP, PPTP ve Internet Protokolü Güvenliği (IPSec) bir kaç isim.

İkinci tür VPN istemcisi, üçüncü taraf VPN istemcileridir. Bu tür bir istemci, adından da anlaşılacağı gibi, cihazın kendisi dışındaki başka bir kurum tarafından geliştirilmiştir. Bu müşteri 2 türe ayrılmıştır: VPN servis sağlayıcıları tarafından geliştirilenler ve VPN protokolü geliştiricileri tarafından oluşturulanlar ve bunlara örnek olarak OpenVPN ve NCP. VPN geliştiricileri tarafından oluşturulan VPN istemcileri, protokol geliştiricileri tarafından geliştirilen sıradan VPN istemcilerinin sunmadığı yapılandırmalar ve özellikler gibi ekstra seçeneklerle birlikte gelir. VPN sağlayıcıları tarafından oluşturulan VPN uygulamaları, protokoller arası geçiş, App Killer, en yakın sunucu için bir ülke seçme, otomatik bağlantı, tercih edilen VPN protokolünü seçme ve diğer birçok özellik gibi özelliklere sahip olabilir.

VPN bağlantısı

İki VPN bağlantısı yöntemi vardır ve bunlar Müşteriden Siteye ve Siteden Siteye VPN Bağlantısıdır. Müşteriden Siteye VPN uygulaması: Müşteriden Siteye VPN bağlantısında, herhangi bir yerden gelen müşteriler, sunucunun arkasındaki yerel alan ağı (LAN) gibi belirli bir ağa erişmek ve sunucunun güvenliğini korumak için sunucuya bağlanabilir. ağ ve kaynakları.

Bu özellik, çalışanların veya iş seyahatinde olan kişilerin gizlilikten ve güvenlikten ödün vermeden VPN istemci yazılımı kullanarak ağınıza erişmelerini sağlayacak yeni bir tünel oluşturur. Bu tür bir bağlantıda, VPN Ağ Geçidi şirket yapısına kurulur ve VPN İstemcisi kullanıcılar tarafından kullanılan cihaza kurulur (dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb.).

Öte yandan, siteden siteye VPN bağlantısı, birden fazla sabit konumdaki ofislerin birbirleriyle güvenli bağlantılar kurmasına ve Internet gibi ortak bir ağ üzerinden veri alışverişine olanak sağlar. Siteden siteye VPN bağlantısı, şirketin ağını genişleterek, bilgisayar kaynaklarını ve iletişimi bir konumdan çalışanlara veya farklı konumlardaki diğer ofislerde ortaklara açık hale getirerek yapar.

Bu tür bir bağlantıya ihtiyaç duyan bir şirkete örnek olarak, dünya genelinde birçok şubesi bulunan, büyüyen bir organizasyondur. Siteden siteye bağlantı, bilgi sızıntısı veya bilgisayar korsanlığı konusunda endişelenmenize gerek kalmadan iletişim ve veri alışverişini kolaylaştırır.

Bağlantı girişi

Bağlantı girişi, bir VPN istemcisinin belirli bir özel ağı ayırt etmek ve bağlamak için kullandığı bir dizi özelliği açıklar. Bir VPN istemcisi kurarken, bir bağlantı girişi oluşturmanız gerekir. Bir bağlantı girişi bu bilgileri tanımlar:

● Erişmek için VPN cihazı (uzak sunucu)

● Sistem yöneticisinin size atadığı IPSec grubu

● Grubunuz uzak ağa nasıl erişeceğinizi ve kullanacağınızı belirler (Örneğin, erişim saatlerini, kullanıcı kimlik doğrulama yöntemini, eşzamanlı oturum açma sayısını ve VPN istemcinizin kullandığı IPSec algoritmalarını belirtir)

● Kimlik doğrulama için kullandığınız sertifikanın adı. Birden çok ağa bağlanmak için VPN istemcinizi kullanıyorsanız, birden çok bağlantı girişi oluşturabilirsiniz.

Bağlantı girişi nasıl kurulur

1. VPN istemci uygulamasını açın ve Bağlantı Girişleri sekmesini seçin.

2. VPN istemcisi penceresinin üstündeki yenisine tıklayın ve benzersiz bir bağlantı girişi adı girin. Bu bağlantıyı tanımlamak için herhangi bir adı kullanabilirsiniz.

3. Bu bağlantının açıklamasını girin. Bu alan zorunlu değildir ancak bu bağlantıyı daha iyi tanımlamaya yardımcı olur.

4. Özel ağa erişim sağlayan VPN sunucusunun IP adresini girin.

5. Bir kimlik doğrulama yöntemi seçmek için Kimlik Doğrulama sekmesini kullanın. VPN cihazında yapılandırılmış bir grubun parçası olarak veya bir kimlik dijital sertifikası sağlayarak bağlayabilirsiniz.

6. LAN erişimi, kullanılan tünelin modu ve eş yanıt zaman aşımını içeren aktarma parametrelerini ayarlamak için Aktarım sekmesini kullanın.

7. Bir yedekleme sunucusunu manuel olarak eklemek veya mevcut yedekleme sunucuları listesini görüntülemek için Yedekleme Sunucuları sekmesini kullanın.

8. İletişim kutusunun altındaki Kullanıcı Parolasını Sil düğmesi, VPN istemcisine kaydedilen kullanıcı parolasını siler ve böylece, güvenlik için çok önemli bir bağlantı oluşturduğunuzda istemcinin size bir parola hatırlatmasını sağlar.

9. Kaydet’i tıklattığınızda, Bağlantı girişi iletişim kutusu kapanır ve VPN istemcisi penceresine dönersiniz.

Üçüncü taraf VPN örnekleri

Bir üçüncü taraf VPN istemcisi göz önüne alındığında, yorumlarına göz atın ve başkalarının bu konuda ne söylediğini görmek önemlidir. Bununla birlikte, sunduklarına genel bir bakış atmanız için bir kaçını burada gözden geçiririz.

1. NCP Güvenli Giriş İstemcisi: Bu istemci temelde Windows işletim sistemi için üretilmiştir. Kurulumu kolaydır ve tek tıklatmayla kurulum ve ağ erişiminin kontrolü gibi harika ekstra özelliklere sahiptir. Ancak ne yazık ki, NCP üreticileri satıcılara destek, kesin fiyatlandırma ve diğer kilit satın alma kriterlerini üstlendi ve mobil cihazlarda kullanılamaz. Sonuçta, NCP Güvenli Giriş İstemcisi, bağlantı ve güvenliği gerçekten yükseltmek için ekstra özelliklere sahip, alışılmadık derecede yetenekli bir sistemdir.

2. Açık VPN: Bu istemci çok çeşitli işletim sistemlerine kolayca kurulabilir. Herhangi bir Windows ağını anlamadan kullanılabilir. OpenVPN istemcisi diğer VPN sunucularına bağlanma yeteneğine sahiptir, ancak ilk yapılandırma çoğu yönetici için araştırma ve deneme gerektirecektir.

3. TheGreenBow IPSec VPN İstemcisi: Pek çok satıcının farklı VPN sunucuları için geniş desteği olan mükemmel dağıtım araçlarına sahiptir. Tam bir şifreleme seti ve kimlik doğrulama seçenekleri ile anahtar depolama için seçenekler sunar. Ancak, Apple iOS veya işletim sistemini desteklemez ve oldukça pahalıdır. Güvenli bir şekilde üçüncü taraf VPN istemcisi olarak başvurabilirsiniz.

VPN’in artıları ve eksileri

İyi bir VPN birçok avantaj sağlar. Konum engellenmiş web sitelerine ve dünyadaki içeriğe erişmenize olanak tanır. Uçuşlar, otel odaları ve daha fazlası için daha iyi fiyatlar alabilirsiniz. Ama hepsi kolay değil.

İyi bir VPN internet bağlantınızı güvence altına alacak, gizliliğinizi koruyacak ve kimliğinizi gizlemeyecek, sizi hackerlardan veya çevrimiçi aktivitenizi kontrol etmeye çalışan herhangi birinden koruyacak.

Tüm VPN’lerin sundukları ile aynı olmadığını hatırlamak önemlidir. Her birinin kendine göre artıları ve eksileri var. Aşağıda, makalenizde bilmeniz gerekmeyebilecek bazı artılar ve eksiler yer almaktadır.

Artıları

1. Sınırlı içeriğe erişmek için coğrafi konumları atlayın

2. İsimsiz olarak sörf yapın

3. İnternet trafiğinizi şifreleyin

Eksileri

1. VPN’ler bazı ülkelerde yasal değildir

2. Yeni başlayanlar için konfigürasyon çok zor olabilir

3. Bazı hizmetlerdeki kill-switch eksikliği, anonimliği azaltabilir