VPN’ler her geçen gün giderek popülerliğini artıran bir internet güvenlik prensibi haline geliyor. Bazılar için çevrimiçi gezinmelerde korku veriyor olsa da, sürekli yasaklanan güncel siteler için bir anahtar görevi oynadığı gözardı edilemez. Hatta başka ülkelerde ki Netflix veya BBC iPlayer gibi yayın hizmetlerini izlemenize yardımcı olabilecek potansiyelleri de vardır.

Bu yazımızda da VPN nedir? Bilgisayarınıza VPN nasıl kurarsınız ve nasıl kullanırsınız? Bu gibi sorularınızı açıklayacağız. Yazımıza başlamadan önce, VPN’in ne olduğunu ve başlamadan önce nasıl çalıştığını kısaca açıklayalım. VPN (Virtual Private Network), sanal gizli ağ anlamına gelir. Bunu kullanmak için açıkçası bir kaç sebebiniz olabilir.

VPN kullanmanın yararlarından birisi, siz interneti kullanırken başkalarının sizi gözetlemesine engel olmaktır. Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon veya tablet ile seyahat ediyorsanız ve halka açık yerlerde WiFi noktalarına erişiyorsanız VPN kullanmak yararlıdır. İnterneti evde veya ofiste kullanırken de aynı durum geçerlidir.

Başka bir ülkedeymişsiniz gibi görünmenizi sağlar. Kısacası gerçek konumunuzdan engellenen hizmetlerin kilidini açmak için kullanılabilir. Örneğin şu anda bulunduğunuz yerden internete girdğinizde yasaklı bir site ile karşılaşırsanız, VPN kullanarak farklı ülkedeymiş gibi o siteye giriş yapabilirsiniz. Ya da tatilde veya yurtdışında iş gezisi sırasında BBC iPlayer gibi TV oynatıcıları izleyebilirsiniz. Bazı VPN’ler ABD’deki ABD Netflix’i izlemenize bile izin veriyor.

Mevcut birçok VPN servisi var ve çoğu abonelik gerektiriyor. Sunduğu özellik bakımından en kapsamlı olan NordVPN servisini bu yazımızda sizlere resimlerle anlatacağız.

VPN nasıl kullanılır?

VPN kullanmaya başlamak için yapmanız gereken ilk şey, seçtiğiniz servise kaydolmak ve ardından indirmek. NordVPN’i seçtiyseniz, web sitesine gidin ve Şimdi Satın Al’a tıklayın. Çoğu VPN hizmetinin, kullanıma sunduğu üç farklı ödeme planı vardır. Bu sitede de durum aynıdır. Ayrıca bu sitenin en iyi yanı, şayet ödeme planlarından birisine sahip iseniz, VPN çalışmadığı taktirde geri ödeme garantisine sahiptir.

Tabi ki ödeme planına sahip olmadan da ücretsiz olarak indirip, izin verilen ülkeler dahilinde fazla hızlı olmayan servisleri deneyebilirsiniz.

Kaydolduktan sonra, uygulamayı bilgisayarınıza indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Ardından, gizliliğe kavuşmak için uygulamayı başlatın.

Uygulama açıldığında, bağlanılacak bir sunucu seçmek gerekiyor. List butonuna basarsanız, karşınıza bir liste çıkacak. Buradan mevcut ülkeleri görüntüleyebilirsiniz. İnternet IP adresi otomatik olarak NordVPN üzerinde seçilen sunucular ile eşleşecektir.

Bağlandığınız sunucunun konumu, aktif olduğu sürece sanal konumunuzdur. Yani internet şu anda o konumda olduğunuzu düşünüyor. Bu nedenle seçtiğiniz sunucu, büyük ölçüde VPN’i ne için kullanmak istediğinize bağlı olacaktır.

ABD Netflix’e bağlanmak istiyorsanız, ABD merkezli bir sunucu seçmeniz veya BBC iPlayer için İngiltere merkezli bir sunucuya ihtiyacınız olacaktır. Tabii ki, bunu yapmanın hem hizmet şartlarına hem de koşullarına aykırı olduğunu, şu an burada eğitim amaçlı bir anlatım yaptığımızı unutmamanız gerekmektedir. Kişi kendi yaptığı eylemlerden sorumludur.

Hangi sunucunun size en uygun olduğunu seçtikten sonra, ona bağlanmanız gerekir. NordVPN’in üst kısmında, hazır olduğunuzda sunucuya bağlanmanızı ve istediğiniz zaman bağlantıyı devre dışı bırakmanızı sağlayan büyük bir düğme bulunur.

Birçok VPN servisinde bağlantınızı sonlandıracak ve VPN sunucusunun da bağlantısı kesilirse gizliliğinizi korumaya devam edecek bir sonlandırma anahtarına sahiptir.

Bağlantının çalışıp çalışmadığını da test edebilirsiniz. IP adresinizin nerede olduğunu görmek için BrowserSPY’nin Geolocation sayfasını kullanabilirsiniz. Asıl konumunuz yerine kabaca seçtiğiniz sunucunun konumu orda yer alacaktır. Şayet farklı bir ülkede görünüyorsanız, VPN’iniz çalışıyor demektir.